Il palasport di Masnago cambia nome: è la Itelyum Arena

Con un accordo triennale, l’azienda lodigiana Itelyum si è legata in maniera importante alla Pallacanestro Varese in due diversi modi. Prima di tutto il nuovo sponsor (attivo nel campo della gestione e rivalutazione dei rifiuti industriali) darà il proprio nome al palazzetto dello sport di Masnago che negli ultimi mesi era tornato a chiamarsi “Lino Oldrini”. Da oggi in avanti la struttura si chiamerà Itelyum Arena.

Di più: la squadra biancorossa assumerà la denominazione di “Itelyum Varese” nelle coppe europee a partire dal preliminare di Basketball Champions League che Moretti e compagni disputeranno a fine settembre in Turchia. Il nuovo nome resterà a prescindere dalla competizione che il team frequenterà in questa e nelle prossime stagioni.

Itelyum è un marchio di recente ideazione ma “inquadra” un’azienda nata nel 1963 in provincia di Lodi (a Pieve Fissiraga) e si occupa, come accennato, del recupero, della gestione e della valorizzazione dei rifiuti industriali. «Il concetto di economia circolare è oggi molto importante ma di fatto, la nostra azienda lo pratica fin dalla sua fondazione – racconta l’ingegner Marco Codognola, l’amministrazione delegato della società – Abbiamo iniziato trasformando olii esausti in sostanze riutilizzabili e quindi, dieci anni fa, siamo passati anche ai rifiuti industriali da cui cerchiamo di “tirare fuori” tutto quello che si può. Per questo utilizziamo tecnologia e chimica: gestiamo 2 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno, siamo presenti in tutta Italia con 1.400 dipendenti e 30 aziende».

«Siamo tutti molto felici di questo accordo – spiega Luis Scola, appena rientrato a Varese dai Mondiali di Manila – Dare il nome al palasport era una nostra priorità: abbiamo trovato un’azienda che vuole investire a medio-lungo termine con la Pallacanestro Varese, andando nella direzione anche dell’Europa. Torniamo a giocare le coppe e siamo felici che Itelyum abbia abbinato il proprio marchio alla squadra».

Interessante il “contatto” che ha portato alla sponsorizzazione. «Un azionista di Itelyum è un antico tifoso di Varese – spiegano Codognola e Marco Zamberletti – ed è un amico dell’ex presidente biancorosso Marco Vittorelli. Grazie a questo contatto i dirigenti sono stati invitati ad assistere alle partite lo scorso anno sui “divanetti” di Masnago». Da quel momento in poi la passione ha affiancato le logiche aziendali. Questa è per Itelyum la prima sponsorizzazione di carattere sportivo.

Codognola ha anche spiegato quali sono i motivi che hanno spinto il brand lodigiano verso il biancorosso: « Nella Pallacanestro Varese abbiamo trovato messaggi valoriali che sono anche nel nostro modo di essere sostenibili. Itelyum ha anche una funzione sociale: fare capire che la sostenibilità sia un valore. La Pallacanestro ha messo in campo una serie di iniziative (inclusione, funzione sociale, sport disabili…) che la rendono speciale. Noi, che siamo presenti in scuole e istituzioni, vogliamo dare maggiore visibilità al nostro nome e ci è sembrato un binomio interessante e coerente con questa squadra. Il rapporto triennale ci permetterà di conoscerci e fare altri progetti».

Itelyum è controllata da un fondo di Private Equity (Stirling Square Capital) da una dozzina di anni: «Spesso questi rapporti hanno un orizzonte breve: noi invece proseguiamo da 12 anni un percorso che ci ha permesso di crescere in modo coerente».