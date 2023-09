Il pirata della strada di Venegono braccato dalla Polizia locale, manca solo il nome

E’ questione di giorni, ma si spera di ore. Comunque sia manca davvero poco per dare un’identità al pirata della strada che lunedì mattina ha investito una donna che stava correndo in via Kennedy a Pianbosco, in territorio di Venegono Superiore, ferendola e proseguendo poi la sua corsa senza soccorrerla.

Subito dopo l’incidente la Polizia locale di Venegono Superiore e Inferiore, intervenuta per i rilievi, ha visionato le riprese delle telecamere di video sorveglianza posizionate proprio alla fine di via Kennedy, dove la strada che attraversa Pianbosco si immette su via Como e ha individuato la direzione presa dal mezzo. «Il furgone si è diretto verso Binago dove esiste un “varco” con telecamere in grado di rilevare la targa – spiega la comandante della Polizia locale Mariangela Cassese – Grazie alla sollecita collaborazione dei colleghi di Binago abbiamo avuto la targa e siamo risaliti al mezzo, che però risulta essere un furgone preso a noleggio. Abbiamo individuato la società proprietaria del veicolo, li abbiamo contattati e adesso stiamo aspettando che ci rispondano, fornendo il nominativo della persona che lo ha noleggiato. Per lui è già pronta una denuncia per omissione di soccorso».

Fortunatamente le ferite riportate dalla donna investita non sono gravi, anche se ha perso parecchio sangue dalla ferita alla testa causata dall’impatto con il furgone: «E’ andata bene, ma questo non diminuisce le responsabilità di chi guidava il furgone – conclude la comandante Mariangela Cassese – Non solo perché non si è fermato a soccorrere la signora, ma anche perché dai rilievi è risultato che non rispettava i limiti di velocità che su via Kennedy sono di 30 all’ora. Un limite ben evidenziato dai numerosi cartelli presenti».