Il Prefetto di Varese in visita al borgo di Castiglione Olona

Domenica alla scoperta del territorio per il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, che questa mattina è stato a Castiglione Olona per visitare la mostra “Il Tempio di Gerusalemme” realizzata dal Circolo culturale Masolino da Panicale.

Accolto dal sindaco Giancarlo Frigeri, dall’assessore alla cultura Cristina Canziani e dall’assessore alla Politiche sociali Caterina Valle Zaninoni, il Prefetto ha fatto visita alla sede della Pro loco dove è allestita la mostra e dove ha incontrato il presidente Roberto Cristofoletti, e i fondatori del Circolo culturale Masolino da Panicale Michele Piacenza e Carla Vittori.

Con l’assessore Cristina Canziani in veste di guida turistica, il Prefetto ha poi fatto un giro nel centro storico, oggi splendente e affollato di gente in occasione della Fiera del Cardinale, e solo per impegni pregressi non è riuscito a visitare anche la Collegiata: «Il Prefetto è rimasto colpito dal borgo e stupito da quanto ha visto. Non aveva molto tempo ma ha promesso di tornare per una visita più approfondita. Come sempre disponibile e molto affabile si è complimentato sia con noi amministratori che con gli organizzatori della mostra».

Il sindaco Frigeri ha approfittato della presenza del dottor Pasquariello per rinnovare la richiesta di un intervento sulla sicurezza della Varesina, nel tratto urbano di Castiglione Olona, iniziativa tornata di stretta attualità dopo i due incidenti che nei giorni scorsi si sono verificati sulla ex statale: «Ha ascoltato con attenzione e si è impegnato ad organizzare un incontro su questo tema non appena possibile».

Emozionati e contenti Michele Piacenza e Carla Vittori, che non si aspettavano l’importante visita: «Una sorpresa che ci ha fatto davvero tanto piacere. Ringraziamo il dottor Pasquariello per la visita e anche per i complimenti che ci ha fatto».