Il Prefetto di Varese in visita alla Fondazione Molina

Mercoledì 27 settembre il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha fatto visita alla Fondazione Molina; per l’occasione ha partecipato anche il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Il Prefetto è stato accolto dal presidente Carlo Maria Castelletti insieme al consiglio di amministrazione, alla direzione generale e sanitaria e al cappellano della Fondazione.

Dopo un breve incontro iniziale, è stata organizzata una visita nei nuclei della Fondazione: il Prefetto ha potuto salutare gli operatori e, in particolar modo, conoscere da vicino tutte le Unità d’Offerta come la nuova Casa del Sollievo situata al piano terra della casa Buzio; la visita è proseguita presso il nucleo dedicato agli Stati Vegetativi, il nucleo per residenti Neuropsicogeriatrici, il nucleo Alzheimer e il Centro Diurno Integrato. La visita si è conclusa presso il nucleo di Cure Subacute.

«Grazie per la sua presenza, un gesto molto significativo e di attenzione verso i nostri ospiti residenti e i dipendenti che lavorano in questa Fondazione con dedizione e perseveranza; dopo la visita del sindaco di Varese, insieme ad alcuni componenti dell’amministrazione comunale, in occasione della recente Giornata dedicata all’Alzheimer, è stato importante sentire oggi la vicinanza anche del Prefetto di Varese. Siamo riconoscenti per l’attenzione e l’affetto che le istituzioni continuano a dimostrare a questa storica realtà varesina», sottolinea il Presidente della Fondazione Molina.