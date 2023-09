Da Stefano Nazzi a Dario Bressanini, ecco il nuovo Premio Chiara Festival del Racconto

Una tavola rotonda, più che una classica conferenza stampa. Sono tanti i rappresentanti delle istituzioni, delle realtà culturali, enti, personaggi del mondo culturale che questa mattina hanno risposto all’invito di Bambi Lazzati e Romano Oldrini, fondatori del Premio Chiara – Festival del Racconto che quest’anno è arrivato al 35esimo anno di vita.

Un programma quello che accompagnerà gli spettatori nei prossimi mesi trattando temi di attualità, politici, culturali. Dalle problematiche giovanili, con lo psicoterapeuta Matteo Lancini, fino all’alimentazione con lo scienziato e influencer Dario Bressanini.

La cucina con Francesca Giovannini, conosciuta sui social come “Thebluebirdkitchen”. L’omaggio a scrittori come Guido Morselli, all’attrice Piera Degli Esposti con il regista e attore varesino Andrea Chiodi e a Antonio Bassanini “costruttore del Novecento” con una mostra dedicata al Castello di Masnago di Varese. Poi le premiazioni, il 15 ottobre, con Edoardo Albini con Uscire dal mondo, Mario Calabresi con Una volta sola e Emiliano Morreale con L’ultima innocenza.

Tanti dunque gli appuntamenti e tante le autorità che hanno voluto essere presenti alla presentazione dell’edizione 2023. L’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso ha ricordato l’importanza del festival: «Mi ha sempre accompagnato in questi anni. Come Regione sosteniamo e sosterremo sempre questo festival convintamente perché ha una grande rilevanza culturale per la nostra provincia». Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, ha sottolineato l’importanza di ricordare figure come Piero Chiara e Guido Morselli, autori che hanno vissuto e contribuito al nostro territorio. Il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello è intervenuto per ricordare l’importante incontro dedicato al protocollo dedicato alla prevenzione del disagio giovanile. E ancora, l’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia ha sottolineato un palinsesto vario, ampio e trasversale e Anna Diligios della Camera di Commercio di Varese l’indotto che la cultura porta sui territori.

Un festival che parte già domenica prossima, al Teatro Sociale di Luino con la consegna del Premio Chiara alla Carriera al cardinale Gianfranco Ravasi. Sua Eminenza dialogherà con un interlocutore d’eccezione, Beppe Severgnini, firma storica del “Corriere della Sera”. Una rassegna dunque che continua a portare figure di spicco sul territorio, tanto che nell’albo d’0ro dei premiati ci sono personaggi come Corrado Augias, Mario Botta, Pupi Avati, Dacia Maraini, solo per citare i premiati degli ultimi anni.

“Con la cultura si può star bene!” si legge nello slogan dell’edizione di quest’anno. E come sottolineato anche da Bambi Lazzati: «Tutto è cultura ed è proprio nel vivere quotidiano che questa contribuisce alla coesione della comunità, permette momenti di crescita personale. Ed è con questa volontà che inauguriamo il calendario autunnale del Festival del Racconto 2023».

Il programma dell’edizione 2023 presentato dal Premio Chiara

Ampio spazio è dedicato alla letteratura. Iniziamo con una tavola rotonda, “voci diverse” in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del “nostro” Guido Morselli, uno dei più illustri scrittori del ‘900 italiano. Avremo l’appuntamento con il nuovo romanzo di Luca Saltini, Scrivimi dal confine, scopriremo la Storia confidenziale dell’editoria italiana con il nuovo libro di Gian Arturo Ferrari, storico direttore dei Libri Mondadori, che dialogherà con un altro esponente d’alto livello del nostro panorama editoriale, il presidente de La Nave di Teseo, Mario Andreose.

Torna l’appuntamento col seminario di scrittura, il tema sarà “Scrivere in giallo” a cura e con Luca Crovi e Piergiorgio Pulixi. Andrea Chiodi ci porterà la sua testimonianza sul teatro di Piera Degli Esposti, di cui fu allievo, anche attraverso alcuni volumi a lei dedicati. Le questioni psicologiche, delle problematiche giovanili e della salute saranno affrontate da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, e da un simposio sulla prevenzione del disagio giovanile a sostegno del protocollo lanciato dalla Prefettura di Varese; impareremo anche a “fare la pace, chiedere scusa e perdonare” attraverso un silent book, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. La prevenzione cardiaca sarà il tema di un’ampia tavola rotonda con medici, chirurghi, professionisti della cardiologia del nostro territorio.

L’alimentazione è al centro dell’attenzione con Dario Bressanini, “l’amichevole chimico di quartiere”, ci insegnerà a difenderci dai trucchi del marketing per fare la spesa con serenità, e con Francesca Giovannini e la sua Cucina on the road, per fare da mangiare sprecando meno, in campeggio come in casa.

Un appuntamento atteso è quello con Stefano Nazzi, colui che ha rivoluzionato il modo di raccontare la cronaca nera e giudiziaria con il podcast Indagini. Al Castello di Masnago sarà allestita un’ampia e particolare mostra dedicata ad Antonio Bassanini “costruttore del Novecento”, che getterà una nuova luce su un illustre personaggio, varesino d’adozione, che ha plasmato il volto di diversi luoghi d’Italia con le sue realizzazioni edilizie. A corredo della mostra un seminario organizzato dall’Ordine degli Architetti di Varese e una sezione distaccata della mostra nella sede di ANCE Varese. Tutto questo è reso possibile grazie al sostegno di enti pubblici, privati e soci!”.

Per tutto il programma il sito ufficiale https://www.premiochiara.it/