Il professor Piton fa tappa al Borducan: al Sacro Monte torna la magia di Harry Potter

Domenica 24 settembre il professor Severus Piton farà tappa al Borducan. In questa occasione il professore darà maggiori informazioni sugli eventi dei “Giochi dei Maghi 2023” che da quattro anni si svolgono al Sacro Monte di Varese.

Alle 15 consegnerà la pergamena del Ministero della Magia con date e orari delle “cene magiche” e delle “merende magiche” con nuovi laboratori e spettacoli di magia.

Poi fino alle 18 darà lezioni di “duello con le bacchette”, perciò consigliamo a tutti i maghi e le streghe di portare la propria bacchetta per esercitarsi in vista dei giochi che si svolgeranno a ottobre.

Le lezioni si terranno alle 15.30 e alle 16.30 e saranno organizzate tra il Borducan e il lavatoio del Sacro Monte se il bel tempo ce lo consentirà.

Sarà presente anche un Falconiere con un Barbagianni Yas e un Gufo Reale Siberiano Silente.

L’evento è aperto a tutti e senza necessità di prenotazione.

Perché partecipare?

Chi parteciperà all’evento del 24 otterrà diversi regali

– burrobirra in omaggio per tutti coloro che verranno a trovare il professor Piton

– 20 buoni sconto del 20% sulla prenotazione delle “Cene Magiche” di ottobre

– 10 Biglietti omaggio per le “Cene Magiche” per 10 bambini

– prenotazione anticipata dei laboratori magici a numero chiuso

Il Borducan sarà già allestito a tema?

Non ancora, questo è un evento preparativo, l’allestimento sarà pronto dalla seconda metà di ottobre, date e orari degli spettacoli saranno comunicati dal èrofessor Piton.

Saranno disponibili bevande magiche per la merenda?

Sarà disponibile sicuramente la Burrobirra, il resto del menù sarà invece pronto per i “Giochi della Magia 2023”.

Si può venire vestiti a tema?

Direi che è quasi obbligatorio per un Potterheads vestirsi con i colori della propria casata.

“Solo i Babbani parlano di ‘lettura del pensiero’. I pensieri non sono un libro che si possa aprire ed esaminare a piacimento. Non sono incisi all’interno del cranio in modo che qualunque intruso possa leggerli. La mente è qualcosa di complesso e stratificato, Potter… o, per lo meno, la maggior parte delle menti lo sono” Severus Piton

CONTATTI

Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

Sito |Facebook | Instagram