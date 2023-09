Il questore di Como dispone la chiusura per trenta giorni di una discoteca di Bizzarone

Il questore dispone la chiusura per trenta giorni di una nota discoteca di Bizzarone, in provincia di Como. Nell’ambito delle attività di controllo degli esercizi pubblici svolte dalle Forze di Polizia, particolarmente intensificate in concomitanza della ripresa delle attività dopo il periodo estivo, particolare attenzione viene rivolta ai locali di intrattenimento tra cui discoteche e sale da ballo.

In tale contesto la Stazione Carabinieri di Faloppio ha rivolto al Questore, nella sua qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, una proposta finalizzata all’emanazione di un provvedimento di sospensione della licenza, previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S., nei confronti del titolare di una discoteca in cui, negli ultimi periodi, si sono ripetuti episodi di violenza. Si tratta di un noto e storico locale della provincia che richiama, ogni fine settimana, centinaia di giovani provenienti da tutta la provincia ma, soprattutto, anche dalla vicina Confederazione Elvetica. È stato accertato che in più occasioni si sono verificate violente liti tra gli avventori e, talvolta, tra avventori e personale della sicurezza, liti nel corso delle quali le parti offese hanno subito lesioni, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. Da ultimo, nella notte del 10 settembre 2023, è avvenuto un grave fatto di sangue nel parcheggio del locale da ballo in questione, che ha portato al ferimento per accoltellamento di due addetti alla sicurezza.

Il primo ha riportato lesioni alla mano nel tentativo di disarmare l’accoltellatore, il secondo, attinto all’addome, è stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a intervento chirurgico. Il Questore di Como, all’esito di un’accurata istruttoria effettuata da poliziotti particolarmente esperti della Divisione Amministrativa e Sociale, verificata la sussistenza di elementi tali da far ritenere che presso l’esercizio pubblico esistano obiettive condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione dell’attività della discoteca oggetto dei controlli per trenta giorni. Una durata così lunga del provvedimento si è resa necessaria a causa delle gravi situazioni verificatesi nella discoteca, nella convinzione che solo una chiusura prolungata possa raggiungere quell’effetto dissuasivo per ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché porre i gestori del locale in condizione di introdurre nuove misure organizzative per la conduzione dell’attività volte a mitigare entro limiti fisiologici le criticità evidenziate.