Il rifugio dei senzatetto di Varese piange Davide, scomparso improvvisamente

“Il viandante”, il rifugio di via Maspero vicino alla stazione di Varese, piange Davide, uno dei senza fissa dimora che vivevano in quello spazio e condividevano giorni, emozioni e una vita non facile.

L’uomo, 57 anni, si è sentito male nella serata di venerdì 29 settembre, è stato soccorso da automedica e ambulanza, ma è morto prima che si potesse trasferirlo in ospedale.

«Davide ci ha lasciato. Da cinque anni frequentava il Viandante, quando era lucido si parlava di tutto, simpatico con una risata travolgente teneva banco, ma la strada non perdona e il suo compagno inseparabile lo ha travolto fino ad un punto di non ritorno» raccontano da via Maspero.

«Ciao Davide, sicuramente incontrerai Berry e le vostre risate riempiranno il cielo».