Il ringraziamento di Regione e Provincia di Varese per i volontari della Protezione civile intervenuti in Emilia

Chiusura inusuale ma piena di significato questa sera per il Consiglio provinciale di Varese, riunito per l’approvazione del bilancio consolidato 2022.

A seduta conclusa il consigliere delegato alla Protezione civile Alberto Barcaro, con il Settore protezione civile della Provincia e tutti i consiglieri provinciali, ha consegnato le benemerenze nominative dedicate a funzionari e volontari che si sono avvicendati nel maggio scorso per soccorrere le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione.

Sono stati 78 i volontari, appartenenti a 35 gruppi comunali, chiamati a ritirare il riconoscimento di Regione Lombardia per essersi prontamente attivati per intervenire nelle due settimane della grave emergenza maltempo in Emilia-Romagna.

«Il riconoscimento è stato fatto dalla Regione – ha detto Barcaro – ma abbiamo scelto di consegnarlo qui a Villa Recalcati, dove sono rappresentati tutti i Comuni della provincia di Varese. Inoltre nei prossimi giorni è in programma un incontro con i responsabili per preparare un evento che coinvolgerà tutti i volontari».