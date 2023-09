Il rione Perseghett vince la quarta edizione del palio di Vedano Olona

Grande festa ieri a Vedano Olona dove alle celebrazioni per il patrono San Maurizio e l’insediamento ufficiale del nuovo parroco, si è unita l’allegria della quarta edizione del Palio dei Rioni.

In un paese tutto addobbato dai tradizionali portoni fioriti e dalle bellissime decorazioni allestite dai rioni, si sono svolti giochi, gare e altre attività con cui i partecipanti al palio si sono sfidati per conquistare l’ambito primo posto, che quest’anno è andato al rione Perseghett.

Tutti i rioni hanno poi sfilato per le vie del paese in un divertente corteo ispirato agli anni Cinquanta.

Tanti i complimenti agli organizzatori e ai volontari che anche quest’anno hanno messo in campo una grande creatività, realizzando centinaia di decorazioni ispirate ai colori del proprio rione. Un gran lavoro di squadra che si è meritato anche i ringraziamenti del sindaco Cristiano Citterio, che a nome di tutto il paese ha voluto complimentarsi con i vincitori: “Una grande giornata di festa per il nostro paese. Complimenti al rione Perseghett che porta a casa l’ambito palio ma un grazie di cuore a tutti quelli che si sono messi in gioco per abbellire il nostro paese e competere in allegria“.

(foto di Franco Trinchinetti)