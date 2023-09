Il tenente colonnello Andrea Poletto è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio

«Inviare un ufficiale superiore alla guida della Compagnia di Busto Arsizio è un gesto per dare importanza a quel territorio. Una zona molto densa dal punto di vista abitativo e motore economico tra i più importanti in Italia, presidiata da sei stazioni che fanno capo al comando di via Bellini». Così il comandante provinciale dei Carabinieri Marco Gagliardo, anche lui fresco di nomina, ha voluto presentare alla stampa il tenente colonnello Andrea Poletto che sostituisce il capitano Annamaria Putortì, chiamata a comandare la compagnia di Agrigento.

L’ufficiale è nato a Verbania il 6 maggio 1974 ed è celibe. Nel 2000 ha conseguito la laurea magistrale in lettere classiche presso l’Università degli Studi di Milano. Ha svolto servizio nell’esercito italiano quale allievo ufficiale di complemento (184° Corso) presso la Scuola di Fanteria a Cesano (RM), successivamente transitato nell’Arma dei Carabinieri quale Ufficiale di Complemento, ha prestato servizio di prima nomina presso l’Ufficio Storico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma anche in qualità di Membro aggiunto della Commissione Italiana di Storia Militare (C.I.S.M.).

Promosso Sottotenente in servizio permanente effettivo nell’anno 2003 al termine del 43° corso applicativo frequentato presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma, ha ricoperto dapprima l’incarico di comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Brescia dall’anno 2004 al 2007 (per sei mesi ha anche comandato la stessa), successivamente è stato trasferito quale capo sezione accertamenti e capo sezione corsi presso il Centro Lingue Estere dell’Arma dei Carabinieri di Roma dal 2008 al 2011, comandante della 2^ Compagnia e aiutante Maggiore dell’8 Reggimento Carabinieri Lazio” dall’anno 2012 al 2017 in Roma, Capo della 3^ Sezione della 13^ divisione documentazione Carabinieri della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa sempre nella capitale, infine ha assunto l’incarico di comandante della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio.

Poletto conosce il territorio lombardo e le sue prime parole sono state di felicità per aver assunto un comando in una regione che è tra le più importanti d’Italia per l’Arma: «Sin da subito sarà importante creare la sinergia in una realtà di queste dimensioni e con una Procura che è tra le prime 5 in Italia per mole di lavoro. Darò il mio massimo contribuito di altruismo verso la causa comune».

In questi giorni sta iniziando a conoscere la città e le sue istituzioni: «Da turista sono stato a Busto e Gallarate qualche anno fa. Ora dovrò imparare a conoscere il territorio e stringere relazioni importanti coi miei primi collaboratori che sono i comandanti di stazione e la sezione radiomobile».