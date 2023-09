Il Varese lavora verso Asti, quasi pronto il secondo campo alle Bustecche

C’è un clima sereno al centro sportivo delle Bustecche in casa Città di Varese. La vittoria in campionato contro l’Alcione (leggi qui) ha rialzato il morale della squadra, che ieri ha accolto con grande piacere la firma dell’attaccante albanese Sindrit Guri (leggi qui) e che prepara la prossima sfida di campionato ad Asti (domenica 1 ottobre, ore 15.00).

Se sul campo la squadra sta sudando agli ordini di mister Corrado Cotta – a parte il portiere Ferrari, il difensore Diop, il centrocampista Monza e l’attaccante Di Maira – al centro sportivo delle Bustecche i lavori coinvolgono anche le strutture. Proseguono le opere in muratura sugli spogliatoi ed è quasi pronto il secondo campo in sintetico, quello “ex Provincia”. Nelle scorse ore è stato steso il tappeto erboso artificiale e gli operai stanno completando i lavori sulle righe. Prossimamente verranno gettati e stesi i gommini e ultimate le opere circostanti, come la rete di recinzione.