Il Varese ritrova il “Franco Ossola” per la sfida alla Lavagnese

Il campionato del Varese è iniziato con il pareggio 0-0 a Bra (leggi qui). I biancorossi, per la seconda stagionale, torneranno al “Franco Ossola” per ospitare – domenica 17 settembre alle ore 15.00 – la Lavagnese. E giocare a Masnago, anche secondo mister Corrado Cotta, sarà un fattore: «Abbiamo già verificato che il nostro è uno stadio molto grande. Cambierà quindi il tipo di partita: cercheremo di allargare di più il gioco adeguandoci alle misure del campo. Ci sono i presupposti per portare a casa i primi tre punti della stagione e vogliano conquistarli. Speriamo anche di vedere qualche curioso in più, che il pubblico aumenti. Mi aspetto che la squadra, oltre all’atteggiamento e alla determinazione, sia più fluida nella manovra e metta in difficoltà l’avversario diventando più efficace in zona offensiva. Di Maira ormai è qui da 10 giorni, sta lavorando bene ma non è ancora al massimo; domani sarà convocato, poi vedremo se partirà dall’inizio o entrerà in corsa. A fare la differenza però deve essere il pensiero della squadra. Noi siamo il Varese, non dimentichiamocelo, adesso è arrivato il momento di andare a vincere».

Come accennato dall’allenatore, è possibile quindi vedere uno scacchiere biancorosso con un’impostazione differente rispetto alle prime uscite. L’inserimento di Molinari potrebbe portare a una difesa a 3, mentre in porta potrebbe essere confermato Priori.

SERIE D GIRONE A – II GIORNATA

Sabato 16 settembre: Alba – Chisola; Ligorna – Gozzano; Rg Ticino – Bra; Sanremese – Derthona; Chieri – Vado; Fezzanese – Vogherese; Albenga – Alcione.

Domenica 17 settembre: Asti – Borgosesia; Varese – Lavagnese; Pdhae – Pinerolo.

Classifica: Derthona, Sanremese, Alcione, Pinerolo, Alba, Asti 3; Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Vogherese, Albenga, Borgosesia, Bra, Varese 1; Chieri, Rg Ticino, Gozzano, Vado, Chisola, Pdhae 0.