Il varesino Carlo Manzoni eletto nella direzione nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana

Durante il Congresso Nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana, tenutosi in Milano nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2023, per l’elezione della nuova Direzione Nazionale, la sezione di Varese “Giovanni Bertolè Viale” è finalmente riuscita ad avere un posto nella nuova Direzione Nazionale, come giusto riconoscimento del lavoro svolto in questi ultimi anni.

«Altrettanto giustamente – spiegano dalla sezione varesina – si è concordato di riservarlo al nostro decano, Carlo Manzoni, storico mazziniano e repubblicano della città di Varese, che ha testimoniato lungo tutta la sua vita una profonda adesione ai principi e agli ideali mazziniani. Il suo impegno, ancor che gravoso, sarà sicuramente altamente onorevole e pienamente consapevole della rappresentatività in esso racchiuso».