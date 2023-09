Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo apre le porte per i suoi primi 50 anni

Era il 7 giugno 1973 quando Franco ed Elena Pavesi, con Giuseppe e Giovanna Panza di Biumo e tanti altri amici, hanno firmato l’atto costitutivo della Cooperativa Villaggio del Fanciullo di Morosolo. Quello è stato il momento in cui ha preso vita il loro sogno, quello di creare un luogo dove aiutare concretamente i bambini in difficoltà. Sono passati 50 anni da allora e le “Case” del Villaggio hanno accolto circa 1.000 persone, soprattutto bambini, ragazzi e mamme in stato di grave fragilità. Oggi sono 6 le comunità educative residenziali, con tanti servizi attivi e tanti progetti in costruzione.

Per celebrare questo lungo percorso, il Villaggio di Morosolo riapre le porte a tutti gli abitanti del territorio per festeggiare con loro questo importante anniversario.

Domenica 17 settembre dalle ore 15 alle ore 20 sarà un susseguirsi di attrazioni, divertimento e convivialità per stare bene insieme.

Alla presenza delle autorità – hanno confermato la partecipazione il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il sindaco di Casciago Mirko Reto, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani, il consigliere regionale Emanuele Monti – il Villaggio del Fanciullo celebrerà 50 anni di servizio a favore della comunità, con un pomeriggio che vuole porre l’accento sulla fondamentale relazione con il territorio in cui è inserito e in cui da sempre opera.

Fra tornei sportivi e giri a cavallo si alterneranno momenti di intrattenimento per grandi e bambini, che culmineranno alle 18 con il gran finale di un fantastico volo in mongolfiera.

Per cena non mancherà la polenta e zola “del Guerino”, colonna portante del paese di Morosolo e storico amico del Villaggio. Ci sarà poi lo stand gastronomico, organizzato in collaborazione con la Proloco di Casciago e l’associazione Asd Bidone, che distribuirà panini con la salamella, patatine fritte, bibite e gelati.

Il Villaggio del Fanciullo, sempre nell’intento di far conoscere la propria realtà e i propri progetti, accoglierà nel pomeriggio anche la tappa conclusiva della seconda edizione extra dell’evento “Gustando il 10”, la passeggiata tra natura e gastronomia locale che coinvolge i Comuni e le Proloco di Casciago, Luvinate, Barasso e Comerio.

Concluderà la festa un’attesissima sorpresa preparata dai bambini dello Spazio Primavera con la partecipazione dei bambini e dello staff delle scuole dell’Infanzia di Morosolo e Casciago.