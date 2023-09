Illuminazione pubblica a Busto Arsizio a singhiozzo. Piazze e incroci al buio per giorni

Intere zone di Busto Arsizio al buio, nonostante la nuova illuminazione. Le piazze del centro (San Giovanni e Vittorio Emanuele II) coi camerieri costretti a camminare tra i tavoli dei dehors con le torce, i grandi fari dei 5 Ponti che funzionano a giorni alterni, piante che oscurano intere vie di Beata Giuliana nonostante i nuovi fari led.

Busto Arsizio, nonostante l’imponente lavoro di sostituzione di molti vecchi pali e di tutte le vecchie lampade ad incandescenza con i più moderni led, non sembra aver ritrovato la luce anzi. Se negli scorsi mesi i problemi potevano essere stati causati dai lavori ancora in corso (come aveva spiegato la stessa società che li stava eseguendo), ora non si capisce il perchè di questi black out a macchia di leopardo.

Sono molte le lamentele dei cittadini che si possono trovare sui principali quotidiani locali e sui gruppi social della città per il lavoro svolto da A2a, la società che ha effettuato i lavori di ammodernamento dell’illuminazione pubblica e che ha ora in gestione anche la manutenzione per conto del Comune di Busto Arsizio e con un contratto da circa 10 milioni di euro.

Stimolato sul tema il sindaco Emanuele Antonelli, che è anche responsabile delle opere pubbliche, ha rimandato ogni risposta ad una conferenza stampa sul tema che si dovrebbe tenere settimana prossima.