In 500 dalla provincia di Varese pronti a partecipare alla manifestazione nazionale della Cgil

Si è svolta nel Salone della Camera del Lavoro di Varese la presentazione della grande manifestazione nazionale “La Via Maestra – Insieme per la Costituzione” promossa dalla Cgil e da altre associazioni, tra cui Arci, Anpi provinciale, Legambiente, Libera, in programma a Roma sabato 7 ottobre.

Sono intervenute Stefania Filetti, Segretaria generale Cgil Varese, Ester Maria De Tomasi, Presidente Anpi provincia di Varese, Valentina Minazzi, vicepresidente Legambiente Lombardia, Antonella Buonopane, referente Libera Varese.

Tra i contenuti della mobilitazione gli organizzatori sottolineano come la Costituzione italiana – nata dalla Resistenza – delinei un modello di democrazia e di società che pone alla base della Repubblica il Lavoro, l’Uguaglianza di tutte le persone, i Diritti civili e sociali fondamentali che lo Stato, nella sua articolazione istituzionale unitaria, ha il dovere primario di promuovere attivamente rimuovendo “gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

“Il 7 ottobre, le nostre associazioni, insieme a tante altre – dichiara Stefania Filetti, Segretaria generale Cgil Varese -, hanno promosso una grande manifestazione nazionale a Roma per il Lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, la Pace, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare”.

In partenza da Varese

Ampia la partecipazione dalla provincia di Varese. Saranno 500 coloro che partiranno, in treno, per la manifestazione nazionale, che è stata preparata da centinaia di assemblee nei posti di lavoro e presso le leghe dei pensionati, oltre ad incontri a livello territoriale con le associazioni.