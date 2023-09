In arrivo a Saltrio una grande edizione dell’Orsa Pravello Trail

Mancano pochi giorni alla nuova edizione dell’Orsa Pravello Trail 2023, che animerà Saltrio e l’affascinante rete sentieristica del Monte Orsa nel fine settimana del 30 settembre e 1° ottobre.

Anche quest’anno per la gara trail running più famosa della Valceresio centinaia di atleti percorreranno le Prealpi varesine sul confine elvetico partendo da Saltrio, raggiungendo la quota di 1015m e scendendo a toccare il lago Ceresio.

Una manifestazione sempre entusiasmante che prenderà il via sabato 30 settembre quando i bimbi delle scuole primarie riempiranno i prati del colle San Giorgio accompagnati dal simpatico dinosauro Angelino.

Domenica 1 ottobre invece, sarà la giornata ufficiale delle 3 gare di trail, con diverse sorprese che attendono atleti e pubblico in questo weekend ricco di eventi all’insegna dello sport.

Il team OPT e gli Amici del Monte Orsa stanno infatti preparando non soltanto una competizione sportiva, dove esistono gli atleti e poi il pubblico: «Qui all’OPT gli atleti e il pubblico si fondono per trasmettersi energia a vicenda – dicono gli organizzatori – Aspettiamo atleti e accompagnatori per vivere due giorni di festa. Chi si ritroverà su quella linea di partenza avrà già vinto».

Per informazioni, iscrizioni e dettagli si può consultare il sito degli Amici del Monte Orsa