In attesa dell’attaccante, il Varese sistema la difesa con Molinari

La sconfitta di Venegono contro la Varesina in Coppa Italia deve essere digerita dal Città di Varese che, dopo la notizia giunta dalla procura federale relativa De Paola (leggi qui), è proiettata verso la prima di campionato in programma domenica 10 settembre a Bra.

Resta ancora aperto il capitolo legato all’attaccante, con Perez che sembra definitamente aver scelto un’altra collocazione – potrebbe essere il Casarano – e così in biancorosso dovrebbe essere il momento di Filippo Di Maira. Classe 1994, siciliano di nascita ma con una carriera da giramondo quasi tutta in Serie D. Nell’ultima stagione 9 presenze e 5 gol nei friulani del Cjarlins Muzane prima di un antipatico infortunio al polpaccio.

In attesa della punta sono arrivati i rinforzi in difesa. La società ha tesserato l’ex Pro Patria Stefano Molinari, classe 2000 varesino di Capolago che andrà a rinforzare la retroguardia, anche perché l’infortunio di Ismaila Diop è più serio di quello che si ipotizzava. Molinari ha lasciato la squadra di Busto Arsizio dopo 10 anni (leggi qui) – tolta un’esperienza in Serie D al Milano City – dove ha esordito in Serie C e giocato oltre 60 presenze.

Assieme a Molinari sono stati comunicati anche gli accordi definiti con il portiere classe 2004 Enzo Cassano – titolare domenica contro la Varesina – e con il difensore bulgaro classe 2003 Tsetoslav Popovchev, che era già aggregato al gruppo da tempo e aspettava di regolarizzare il tesseramento. Lavora agli ordini di mister Cotta anche l’attaccante esterno Gabriel Bianco, classe 2002 l’anno scorso alla Pro Sesto una ventina di presenze con 3 reti.

Intanto alle Bustecche sono giorni da amarcord. Gli ex Achraf Lazaar e Federico Furlan si sono uniti per gli allenamenti in attesa di trovare una nuova sistemazione. Mentre fuori dal campo, assieme al presidente Paolo Girardi e al patron Antonio Rosati c’era Enzo Montemurro; chissà che non possa rientrare in qualche discorso futuro societario.