In carcere il vandalo delle auto della Valcuvia: dopo la condanna ha violato gli arresti domiciliari

E’ finito in carcere il 56enne del Luinese condannato agli arresti domiciliari per una serie di reati compiuti nel 2017.

Tra maggio e giugno del 2017 il territorio della Compagnia di Luino, con particolare riferimento alla Valcuvia e al comune di Cittiglio, era stato interessato da frequenti atti di vandalismo sulle autovetture: cristalli infranti, pneumatici tagliati e carrozzerie rigate e ammaccate.

I Carabinieri attraverso un’opera investigativa serrata e la visione di ore di riprese tratte da diversi sistemi di video sorveglianza, avevano individuato un italiano del Luinese, oggi 56 enne, denunciato in stato di libertà per alcuni episodi su cui erano stati raccolti gravi indizi di colpevolezza. In un caso l’uomo era anche stato arrestato in flagranza di reato.

Il vandalo seriale era stato poi condannato dal Tribunale di Varese, con la misura della detenzione domiciliare.

Tale regime, meno afflittivo, è stato però violato dall’interessato in alcune occasioni, col forte rischio di recidiva sugli episodi per i quali era stato condannato. A seguito di nuove denunce all’Aautorità giudiziaria. e di un arresto in flagranza per violazione della detenzione domiciliare, l’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Sorveglianza di Varese ha optato per un regime più incisivo, ordinando l’arresto e detenzione in carcere del condannato, eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Cuvio che hanno tradotto l’uomo presso il carcere di Varese per scontare la pena residua.

