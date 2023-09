In Duomo a Milano l’ordinazione diaconale di 16 seminaristi anche di Varese, Ispra e Legnano

Sabato 30 settembre, alle ore 9, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ordinerà diaconi 16 seminaristi, candidati all’ordinazione presbiterale in programma l’8 giugno 2024.

I cosiddetti diaconi “transeunti” hanno un’età compresa tra i 24 e i 36 anni con alle spalle, prima dell’ingresso in Seminario, diversi percorsi formativi e professionali. I laureati sono sette, ma c’è anche chi ha scelto di intraprendere il cammino per diventare prete appena terminate le scuole superiori. Tra i prossimi diaconi c’è anche chi ha fatto esperienze missionarie significative per maturare la propria vocazione in Perù, in Giappone e con il PIME (Pontificio Isituto Missioni Estere) e chi ha praticato sport di squadra a livello agonistico. Cinque candidati provengono dalla Zona IV (Rho), quattro dalla Zona II (Varese), tre dalla Zona I (Milano) e dalla Zona V (Monza), uno dalla Zona VI (Melegnano).

I diaconi e le parrocchie di provenienza

ASCARI MICHELE, S. Margherita – Paina di Giussano

ASQUINI GIOELE, S. Paolo Apostolo – Legnano

BERETTA DAVIDE, Ss. Cornelio e Cipriano – Carnate

BOTTELLI PAOLO, S. Agostino in Valle Olona – Varese

FOPPOLI MATTEO, S. Francesca Romana – Milano

GARRINI MARCO, Ognissanti – Milano

GIULIANI ANDREA, S. Maria Assunta – Inzago

MAURI EDOARDO AMBROGIO, S. Pio X – Desio

MAZZUCCO MANUEL, S. Gottardo al Corso – Milano

PEDROLI STEFANO, S. Antonio da Padova in Brunella – Varese

PESCIALLI PATRICK, S. Pietro Ap. – S. Pietro all’Olmo in Cornaredo

PILECI LUDOVICO, S. Martino V – Ispra

TACCHI ALESSANDRO, S. Ambrogio – Vanzaghello

TETTAMANTI PIERCARLO, Ss. Ilario e Remigio – Beregazzo con Figliaro

VALVASSORI FEDERICO, S. Stefano – S. Stefano Ticino

VISCOMI MATTEO, S. Maria Assunta- Senago

Come da tradizione la classe di seminaristi ha scelto un motto e un’immagine che accompagneranno il loro ministero: “Siete miei amici” , un versetto tratto dal Vangelo di Giovanni, è la frase che accomuna i 16 nuovi diaconi nel desiderio di partecipare all’amicizia di Gesù. Per l’immagine è stata individuata l’opera dell’artista contemporaneo Nicola Villa, “Dedicazione della Chiesa e dell’altare”, una rappresentazione della Chiesa di Gesù come riunione di uomini e donne convocati da Lui intorno alla sua mensa.

La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube ChiesadiMilano (Youtube.com/chiesadimilano).