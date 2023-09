In festa sul sagrato della Basilica di Varese, per far “Volare un grande sogno”

Una grande festa sul sagrato della Basilica: è quello che succederà domenica 17 settembre in piazza di San Vittore dove il progetto Centro Famiglia “La Casa di Varese” verrà presentato con una festa: un’iniziativa che prende le mosse dalla messa in rete di diverse realtà cittadine con l’intento di offrire supporto e sostegno alle relazioni di famiglia e comunità.

Sarà una giornata intensa: a partire dalle 14.30 con le attività ludico ricreative rivolte alle famiglie, oltre a diversi spazi informativi. Alle 16 ci sarà lo spettacolo teatrale Facciamo volare un grande sogno, a cura di Andrea Gosetti. Alle 17 è previsto il momento ufficiale di presentazione dell’iniziativa, con il saluto dell’Arcivescovo e delle autorità. Infine alle 17.30 la Santa messa in Basilica di San Vittore, celebrata dall’Arcivescovo Mario Delpini. All’interno della festa sarà inoltre allestita la mostra dedicata ai più piccoli con i disegni raccolti nella scorsa stagione dello spettacolo “Fai Volare il Tuo Sogno” del Teatro di Varese.

«Si tratta di un progetto che consente di lavorare in ottica di prevenzione – ha sottolineato l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – mettendo in rete istituzioni e associazioni e permettendo di unire risorse umane ed economiche, con l’obiettivo di offrire supporto e sostegno alle famiglie di fronte alle diverse in situazioni di bisogno che possono emergere».

L’iniziativa nasce dall’appello dell’Arcivescovo Delpini nel febbraio 2021 sull’emergenza educativa che nel corso di questi anni ha messo in rete Comune di Varese, Diocesi di Milano, Decanato di Varese, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Ats Insubria con l’intento di dare risposta ed aiuto alle diverse emergenze educative che interessano la fascia d’età dagli 11ai 21 anni.

Nello specifico sono stati attivati sul territorio sette sportelli. Di questi, tre denominati “Ti Ascolto” si trovano negli oratori di San Fermo, Malnate e Centro Aggregazione Giovanile Kolbe, e sono finalizzati alla consulenza psico pedagogica per la fascia d’età 11-21 anni e per le loro famiglie. Nel comune di Varese e nella casa di comunità di Tradate, ci sono invece due sportelli denominati “InformaFamiglie”, che hanno lo scopo di assicurare alle famiglie un accesso rapido alle informazioni utili alla vita quotidiana e alla conoscenza delle opportunità offerte dal territorio.

Nel Comune di Azzate all’interno dell’associazione Mamme in Cerchio c’è uno sportello denominato «Dolcemente Mamma e Papà» rivolto ai neogenitori o alla neo-coppia genitoriale, finalizzato alla ricerca di risposte a specifici problemi di natura relazionale, sociale, educativa e affettiva. Infine nel Palazzo di Giustizia di Varese prende posto l’attivazione di uno spazio informativo di mediazione famigliare rivolto al genitore o alla coppia genitoriale in via di separazione.

I partner coinvolti nel progetto sono diversi: Ufficio di piano Distretto di Varese e Tradate, Decanato di Varese, Centro aggregazione giovanile Kolbe, Ats Insubria, ASST Settelaghi polo ospedaliero e territoriale, APS Mamme in cerchio, Università Cattolica del Sacro cuore di Milano, Università degli studi di Brescia, Università Insubria, Società Marcé Italiana Salute Mentale Perinatale, Forum delle Associazione Familiari Lombardia, Istituti scolastici, Rete interistituzionale prevenzione e contrasto violenza sulle donne: la messa in rete di questi soggetti ha portato a realizzare interventi finalizzati al rispondere in modo adeguato ai bisogni delle famiglie del territorio. Il progetto rientra nell’ambito delle attività realizzate in attuazione delle linee guida per la sperimentazione dei Centri per la famiglia promossa e finanziata da Regione Lombardia.

A presentare l’iniziativa questa mattina in conferenza stampa Giuseppe Tarantino, direttore della Fondazione Istituto “La Casa di Varese” Onlus.