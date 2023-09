“In gita a Ferrara, il nostro pullman bloccato dalle auto in sosta selvaggia”

L’associazione L’Orizzonte di Castronno in gita a Ferrara “rovina” la festa Streeat a Ferrara.

I fatti: arrivati a Ferrara, da Pinarella, nel primo pomeriggio con un pullman ” attrezzato” per trasporto carrozzine parcheggiavamo regolarmente negli appositi spazi destinati ai pullman turistici.

Quindi, visita al centro cittadino, un aperitivo, foto di gruppo e cena in un locale caratteristico.

Poi, arriva il momento di ritornare a Pinarella e……sorpresa!….il pullman era letteralmente circondato da autovetture parcheggiate quasi una sull’altra a causa della festa chiamata Streeat.

Rapida telefonata ai vigili urbani che dopo un quarto d’ora circa arrivano, impotenti, di fronte all’ammasso di autovetture parcheggiate in ogni dove.

La polizia municipale, valutata la gravità della situazione, considerando anche i problemi legati alle patologie di alcuni disabili, faceva intervenire un carro attrezzi idoneo per la rimozione rapida e nello stesso tempo faceva trasmettere un annuncio all’interno dell’area feste attraverso il relativo impianto audio.

Sarà stato per il lampeggiante arancione del carro attrezzi, per il lampeggiante blu della polizia municipale, per l’annuncio degli altoparlanti o il passaparola ma sta di fatto che c’è stato un “fuggi fuggi” verso l’area parcheggio.

Nel frattempo il carro attrezzi aveva rimosso gli ostacoli principali ( 5 autovetture) ed il pullman è così potuto ripartire alla volta di Pinarella arrivando con circa due ore di ritardo, cioè l’una di notte!

Comunque…Tutto è bene quel che finisce bene!

(Un po’ meno bene per gli incivili multati)

Matteo