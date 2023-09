In Humanitas Mater Domini e Humanitas Medical Care, cinque giorni dedicati alla salute del cuore

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità1, il 98% degli italiani è esposto ad almeno un fattore di rischio cardiovascolare, mentre il 41% ne presenta almeno tre. Diabete, fumo, ipertensione e sedentarietà sono solo alcuni dei fattori che favoriscono lo sviluppo delle patologie cardiovascolari e sul quale è possibile agire1.

Con l’obiettivo di promuovere l’importanza della prevenzione primaria e, quindi, di uno stile di vita sano, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore – il 29 settembre – Humanitas Mater Domini aderisce all’(H)-open week dedicato alle malattie cardiovascolari organizzato da Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere) con un ricco calendario di eventi: da un’installazione interattiva e un talk aperto al territorio, per ricordare quanto l’esercizio fisico e l’alimentazione siano importanti per la salute del cuore, fino a consulti di prevenzione gratuiti.

Dal 26 settembre al 30 ottobre, presso il Centro Odontoiatrico di Humanitas Mater Domini, infatti, sarà possibile eseguire un check up della parodontite, malattia infiammatoria orale cronica che distrugge progressivamente le strutture portanti dei denti e che rappresenta uno dei fattori di rischio dell’ipertensione arteriosa. 3

A scendere in campo ci saranno anche i cardiologi del centro medico Humanitas Medical Care di Varese, che saranno a disposizione dei pazienti per consulti cardiovascolari gratuiti, misurazione della pressione ed elettrocardiogramma (ECG).

Per partecipare alle iniziative è richiesta l’iscrizione. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.materdomini.it

“Pedala e bevi una spremuta d’arancia”: un’installazione interattiva e un talk per ricordare l’importanza dell’attività fisica e dell’alimentazione

Quanto sono importanti una corretta alimentazione e una regolare attività fisica per il cuore? Se nell’immediato lo sforzo dell’esercizio fisico può sembrare uno stress, nel lungo periodo un’attività costante e moderata (circa 30 minuti ogni giorno), aiuta a proteggere il cuore, le arterie e ridurre i fattori di rischio cardiovascolare. Un’alimentazione varia e sana, invece, permette di mantenere un livello favorevole di colesterolemia e di pressione arteriosa.2

Per sensibilizzare sulla prevenzione, sabato 30 settembre in Humanitas Mater Domini (Edificio 3) verrà presentata un’installazione interattiva: pedalando sulla station bike, sarà possibile realizzare la propria sana spremuta d’arancia.

Sempre il 30 settembre, gli specialisti di Humanitas animeranno un talk aperto al pubblico dal titolo “Sport e Alimentazione: un toccasana per il cuore”. Un’occasione per approfondire il tema con il dottor Mauro Borchini, cardiologo del Cardio Center di Humanitas Mater Domini e specialista di Humanitas Medical Care, e la dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa e nutrizionista all’interno dell’ospedale e del centro medico di Arese.

Dalla prevenzione alla cura del cuore con Humanitas Medical Care e Humanitas Mater Domini

L’esperienza e la qualità di Humanitas sono sempre più vicini a casa, con la rete dei centri medici e centri prelievi Humanitas Medical Care presenti sul territorio.

A Varese, Humanitas Medical Care è situato a pochi passi da Piazza Repubblica ed è punto di riferimento per la salute del cuore fin dalla prevenzione, con visite specialistiche ed esami cardiologici.

All’interno del centro medico, sono presenti anche gli specialisti del Cardio Center di Humanitas Mater Domini, il vicino ospedale di Castellanza presso il quale, in caso di necessità, il paziente viene seguito con percorsi di approfondimento o con il ricovero per patologie cardiache e aritmologiche.

Grazie al lavoro integrato delle équipe di Cardiologia, Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione, con oltre 22mila visite ed esami cardiologici, più di 1.800 ricoveri, 500 angioplastiche coronariche e 450 ablazioni transcatetere eseguiti all’anno, il Cardio Center di Humanitas Mater Domini si occupa della salute del cuore a 360°.

All’attività del Cardio Center, che lavora in sinergia con il Pronto Soccorso dell’ospedale, si affiancano i Laboratori di Cardiologia interventistica (Emodinamica ed Elettrofisiologia).

