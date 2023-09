In Lombardia si apre la campagna vaccinale contro l’influenza e contro il Covid

Un milione e 200.000 dosi per l’antinfluenzale e 800.000 per il vaccino contro il covid. È quanto riceverà Regione Lombardia per avviare le campagne vaccinali in vista dell’inverno.

Le dosi per l’antinfluenzale sono disponibili e sul sito di regione a breve verranno raccolte le prenotazioni. https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/

La campagna poggerà soprattutto su medici di medicina generale e farmacie, a cui si aggiungerà l’attività degli hub rimasti ancora attivi come quello a Gallarate.

La campagna vaccinale si svilupperà secondo il seguente calendario:

– 1 ottobre: giornata di apertura campagna vaccinale (circa 4mila posti disponibili per la vaccinazione delle categorie previste);

– dal 2 ottobre – avvio vaccinazioni presso le strutture ospedaliere per operatori, donne in gravidanza e pazienti cronici e per gli ospiti di RSA, RSD e UDO Sociosanitarie;

– dal 9 ottobre – avvio vaccinazioni presso medici di medicina generale/pediatri di libera scelta aderenti per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente; i medici procederanno alle somministrazioni delle dosi secondo tempi e modalità definiti autonomamente;

– dal 16 ottobre – avvio vaccinazioni presso le farmacie aderenti per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente;

– dal 23 ottobre – avvio vaccinazioni nei centri vaccinali/Case di Comunità del territorio per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente.

VACCINO ANTICOVID

Per Regione Lombardia è prevista la fornitura di circa 800.000 vaccini Pfizer COVID19 per il periodo dal 2 ottobre al 30 novembre.

Questa settimana verranno consegnate 97.920 dosi di vaccino per adulti, 9.600 per bambini dai 5 agli 11 anni, 4.800 per bambini dai 6 mesi ai 4 anni.

Le consegne saranno effettuate nella giornata di mercoledì 27 settembre direttamente alle farmacie ospedaliere (i centri di stoccaggio sono previsti nelle ASST, in tutte le province).

Le prenotazioni sul sito dedicato di Regione Lombardia https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

L’obiettivo della campagna nazionale è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di COVID-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari e sociosanitari. A questi gruppi di persone è raccomandata e offerta una dose di richiamo, con valenza di 12 mesi, con la nuova formulazione di vaccino aggiornato.

La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità.

Ulteriori dosi di richiamo successive alla seconda

Un’ulteriore dose di richiamo con vaccino a m-RNA nella formulazione bivalente è raccomandata alle persone che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo):

persone dagli 80 anni in su

ospiti delle strutture residenziali per anziani

persone dai 60 anni in su con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (vedi allegato alla Circolare del 17 ottobre 2022).

Su richiesta dell’interessato, anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo potranno comunque vaccinarsi con una ulteriore dose di vaccino.

È possibile ottenere la doppia vaccinazione nella stessa seduta vaccinale.