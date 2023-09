In pigiama per le vie di Marnate. In tanti hanno corso a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici

In tanti hanno corso per le vie di Marnate in pigiama. Un’insolita visuale è quella che hanno avuto i cittadini del paese della Valle Olona quando tra le 18 e le 19 si sono visti passare davanti intere famiglie in pigiama, impegnati nella prima edizione della Pigiama Run, un’iniziativa a sostegno della ricerca contro i tumori infantili patrocinata dalla Lilt che si è svolta in contemporanea in molte città d’Italia. Tra loro era presente anche il sindaco Elisabetta Galli.

