In Valcuvia arriva “Pianofortissimo“, grande musica all’aperto a Cuvio

È Pianofortissimo il titolo di un grande appuntamento imperdibile della rassegna musicale di MusiCuvia per il mese di settembre, e precisamente per domenica 17 al Parco Comunale di Cuvio, dove si ospiteranno sette pianisti dalle ore 12.00 alle 18.30 circa, con un repertorio che spazia dal barocco al jazz. Ad aprire il programma della giornata, alle ore 12.00 ci sarà Holly Roberts, pianista jazz autodidatta con all’attivo diverse collaborazioni a Londra, dove vive, e nel resto del Regno Unito, oltre che a New York e a New Orleans.

Per l’occasione, ci porterà nella magica atmosfera newyorkese del jazz anni Trenta. Alle ore 13.00 la Pro Loco di Cuvio preparerà un brunch a menù fisso, dal costo di 20€ a persona, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Scuola dell’Infanzia di Cuvio. Questo pranzo rientra negli eventi e appuntamenti per favorire coesione, dono e partecipazione che Fondazione Comunitaria del Varesotto da qualche anno si impegna a promuovere insieme agli enti locali. «Abbiamo voluto mettere insieme quelli che per noi erano i pezzi di un puzzle – dice il presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Maurizio Ampollini, e tra tutte le proposte arrivate, abbiamo scelto quelle per noi più significative».

La maratona vera e propria inizierà poi alle ore 15.00. Si potrà partecipare ovviamente a tutta la giornata,compreso il pranzo, ma sarà anche possibile assistere senza problemi ai singoli blocchi della durata di 30/35 minuti come da programma dei singoli pianisti. Si parte con Fabio De Bortoli, classe 2002, giovane promessa locale che frequenta il Conservatorio “Giacomo Puccini”di Gallarate e vanta già numerosi premi vinti sia in duo che da solista. Sarà poi il turno di Sebastiano Benzing, altrettanto giovane talento di soli 16 anni, con già una nutrita attività concertistica. Sebastiano nasce a Milano ma la famiglia materna è originaria del Luinese. Termineranno la prima parte della maratona il duo pianistico formato da Lucio Bonardi ed Eleonora Zullo, con brani di Rachmaninov, in occasione dei 150 anni dalla nascita e 80 dalla morte.Il duo si è formato nel 1992 vincendo numerosi concorsi sia per pianoforte a quattro mani sia per due pianoforti. In particolare Lucio Bonardi insegna pianoforte presso il Civico Liceo Musicale di Varese. Dopo una pausa la kermesse ripartirà intorno alle ore 17.00 con Davide Macaluso, che per la prima volta porterà l’improvvisazione alla maratona di Cuvio, con un omaggio a Giacomo Puccini. Pianista, che a volte si esibisce anche all’organo e al cembalo, Macaluso è titolare della cattedra di Pianoforte principale al Conservatorio di Gallarate.

Termineremo la maratona con Adalberto Maria Riva, con un programma ispirato alle trascrizioni per pianoforte, cioè brani non concepiti originariamente per questo strumento ma arrangiati in modo a volte veramente spettacolare. Collabora come pianista accompagnatore con i Conservatori di Ginevra e di Morges, in Svizzera, dove risiede, e vanta circa un migliaio di concerti nel mondo. La partecipazione a questi eventi è gratuita sebbene, per sostenere i progetti, è gradita una donazione al termine degli spettacoli. Fondato da Margherita Gianola, Andrew Jolliffe e Adalberto Maria Riva, con l’appoggio dell’Associazione Momenti Musicali, MusiCuvia è un festival itinerante di valenza locale e internazionale, grazie alla partecipazione mista di artisti locali e stranieri di fama, che si esibiscono in luoghi caratteristici della Valcuvia. Gli organizzatori credono fermamente infatti che la musica debba essere accessibile a tutti, che godere di essa non sia un privilegio ma un diritto.

Promotori del progetto: Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità Montana Valli del Verbano, i Comuni di Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio e Orino, le Pro Loco di Arcumeggia, Azzio e Cuvio, l’Associazione Culturale Valcuvia, l’Associazione Boom di Brenta, l’Associazione SOMS di Caldana e diversi sponsor privati e locali.

PIANOFORTISSIMO

Parco Comunale (in caso di maltempo in Teatro), 17 settembre, Cuvio

ore 12.00 L’assaggio jazzistico, con Holly Roberts

ore 13.00 Il pranzo filantropico (in caso di maltempo al Circolo)

ore 15.00 La vera maratona

ore 15.00 Fabio De Bortoli

ore 15.30 Sebastiano Benzing

ore 16.00 Duo Bonardi-Zullo Intervallo

ore 17.00 Davide Macaluso

ore 17.30 Adalberto Maria Riva