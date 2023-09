In venduta i biglietti dello spettacolo di Enrico Brignano al teatro di Varese

Sono in vendita dalle 17 di oggi, giovedì 14 settembre, i biglietti dello spettacolo che Enrico Brignano porterà al Teatro di Varese il prossimo 31 ottobre.

”Ma… diamoci del tu!” è il titolo della piece scritta con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti e le musiche originali di Andrea Perrozzi.

Enrico Brignano racconta così “MA… DIAMOCI DEL TU”: «Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il “lei” sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute, usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese. Il “Lei” è burocratico, lo si usa con le forze dell’ordine o al comune, ma del resto il “tu” che lo sta sostituendo è vuoto, non porta con sé quella confidenza vera, quella familiarità che intendo io. E’ per questo che comincio questo spettacolo dando del tu al mio pubblico: per creare una confidenza che sia non di forma, ma di sostanza. E che io sia un uomo di sostanza si dovrebbe già capire solo guardandomi; voglio aggiungerci pure quel MA che resetta tutto, che azzera le distanze, che siano sociali, economiche o d’età».

I biglietti sono disponibili online su Ticketone a partire da oggi, giovedì 14 settembre, dalle 17.00.