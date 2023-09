Inaugurata a Volandia la riproduzione perfetta dell’idrovolante di Italo Balbo

C’era la folla delle grandi occasioni sabato 23 settembre per l’inaugurazione dell’incredibile modello a grandezza naturale dell’ S55X di Siai Marchetti, l’idrovolante che fu utilizzato da Italo Balbo nella sua celeberrima traversata Atlantica da Orbetello a Chicago.

La replica del Siai S55X inaugurata oggi, l’idrovolante a doppio scafo ideato per la “Crociera del decennale” del 1933 è il frutto del lavoro di un gruppo di volontari che vi ha lavorato per sette anni, ricostruendo da zero l’intera struttura.

La cerimonia si è tenuta nel Padiglione Ala Fissa di Volandia, il museo del volo vicino a Malpensa nei cui capannoni (ex Caproni) è stato ricostruito il velivolo. Il progetto della replica e la storia dell’S55X sono stati presentati anche in un incontro alla terrazza Duomo a Milano, organizzato da Savoia Marchetti Historical Group, Gruppo Lavoratori Seniores Stai Marchetti e Volandia.