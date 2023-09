Inaugurato a Bizzozero il nuovo parco giochi intitolato a Pompeo Cambiasi

Inaugurato per la prima volta nel 2006, il parchetto del Circolobizzozero in via Monte Generoso 7, dedicato a Pompeo Cambiasi, è l’unico parco giochi cittadino di proprietà privata ad essere aperto al pubblico: una risorsa che dopo alcuni anni di inagibilità è stato rinnovato e si appresta a tornare a disposizione dei bambini di Bizzozero.

Galleria fotografica Inaugurato a Bizzozzero il nuovo parco giochi intitolato a Pompeo Cambiasi 4 di 9

Nel pomeriggio di ieri, sabato 9 settembre, il parco giochi rionale è stato riaperto e nuovamente inaugurato alla presenza delle istituzioni del Comune di Varese, i Sindaco di Varese Davide Galimberti, l’Assessora ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio e i consiglieri comunali Matteo Capriolo e Giulia Mazzitelli. Sono state molte le realtà che hanno contribuito alla raccolta fondi per l’acquisto delle nuove attrezzature: il Club Bizzozero con una sostanziosa donazione che ha dato il via a tutto il progetto, il Comitato Genitori della Marconi, la Farmacia Baraldi e anche il CRAL BTicino, importante azienda che ha sede proprio nel quartiere di Bizzozero. La particolarità del progetto, però, vede protagonisti proprio i bambini del rione, chiamati a scegliere quali giochi installare attraverso una votazione svoltasi a maggio, che ha raccolto ben 101 schede votate.

“Complimenti ai bambini e a tutto lo staff che ha seguito la realizzazione di questo parco giochi – ha affermato il Sindaco di Varese Davide Galimberti – Mi sembra di poter dire che questo sia esattamente il metodo che consente di migliorare gli spazi educativi della nostra città. I genitori della Marconi in tante occasioni precedenti hanno contribuito a migliorare la scuola e questo è esattamente lo spirito con cui abbiamo tempo fa dato approvazione a un regolamento dei beni comuni, dove ogni cittadino adotta uno spazio pubblico e la scuola con tutti gli spazi che ne derivano rappresenta la massima vivacità”.

E conclude: “La volontà è quella di portare avanti un progetto nelle scuole, un percorso partecipativo che strutturi i servizi in maniera personalizzata. Vogliamo cercare di strutturare i servizi extrascolastici di pre e dopo scuola, in funzione delle esigenze e potenziandole il più possibile”.

Dopo l’apertura al pubblico del parco giochi, il prossimo passo per i volontari bizzozeresi che si occupano del progetto sarà quello di riuscire a creare un passaggio munito di cancello che colleghi la scuola elementare Marconi al parco, in modo tale da permettere anche ai bambini allievi della scuola di usufruire di quello spazio.