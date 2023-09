Incidente a Sormano in provincia di Como, gravissimo motociclista

Grave incidente stradale domenica pomeriggio a Sormano. Vigili del fuoco e ambunlanze sono stati impegnati attorno alle 16.50 circa lungo la SP 44 per incidente stradale che ha visto coinvolti una vettura e una motocicletta.

Il centauro è stato soccorso ed elitrasportato in ospedale in codice rosso. In posto unitamente ai vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

Sul posto per soccorrere il centauro, un uomo di 40 anni, anche l’elicottero di soccorso del 118 di Milano.