Incontri in Archivio: Armando Bottelli porta la natura attraverso la lente della fotografia a Castellanza

L’Archivio Fotografico Italiano AFI, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, sta per deliziare gli amanti della fotografia e della natura con un evento eccezionale. L’iniziativa “Incontri in Archivio: Conversazioni di Fotografia” vedrà come ospite d’onore Armando Bottelli, un fotografo eccezionale che ha fatto della sua passione per la natura un’arte straordinaria.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 settembre alle ore 16:30 presso la sede dell’Archivio Fotografico Lombardo, situata in piazza Soldini 8 a Castellanza. L’evento promette di essere un’esperienza unica, durante la quale il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nel mondo affascinante della fotografia naturalistica.

Armando Bottelli è noto per la sua abilità nel catturare la bellezza della natura e dell’ambiente circostante attraverso la sua lente fotografica. La sua opera è una fusione magistrale di estetica, conoscenza e tecnica, che si traduce in immagini straordinarie che catturano la maestosità della natura.

Durante l’incontro, Armando Bottelli condividerà la sua esperienza e il suo approccio unico alla fotografia naturalistica. Sarà un’opportunità straordinaria per gli appassionati di fotografia di apprendere da un maestro del settore e per tutti coloro che apprezzano la bellezza della natura di godere di immagini eccezionali.

A seguire alla conversazione, ci sarà un brindisi con l’autore, un momento ideale per continuare la discussione in un’atmosfera informale e conviviale. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un catalogo fotografico dedicato al territorio lombardo, un ricordo tangibile di questo evento straordinario.

La partecipazione all’incontro è libera, ma è consigliabile prenotare il proprio posto in anticipo. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Archivio Fotografico Italiano AFI tramite email all’indirizzo afi.fotoarchivio@gmail.com o tramite Whatsapp al numero 3333718539.