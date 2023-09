Incontro in Provincia tra sindacati e cabina di regia sui fondi del Pnrr: al centro la sicurezza dei lavoratori

Lunedì 25 settembre si è svolto a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, un incontro per informare i componenti sindacali della Cabina di regia creata ad hoc sulla realizzazione dei progetti finanziati con il Pnrr.

Erano presenti il presidente della Provincia Marco Magrini, la vice presidente Valentina Verga, il direttore generale Maurizio Federici, il segretario generale Claudio Locatelli e i responsabili del settore tecnico Olivari e Belloni. Per le organizzazioni sindacali hanno partecipato i segretari confederali territoriali Pino Pizzo della Cgil di Varese, Albano Gentile della Cisl dei Laghi e Antonio Massafra della Uil Varese.

Nell’incontro sono stati toccati diversi aspetti del tema prendendo in considerazione i contesti a cui si sta ponendo mano, dalla viabilità alle strutture scolastiche di proprietà provinciale, dalla cura del territorio alla messa in sicurezza delle infrastrutture.

«Attraverso una specifica area dedicata presente sul sito web della Provincia, chiunque potrà accedere in modo semplificato ed immediato a notizie sui progetti che si intendono realizzare, le imprese coinvolte nei lavori, il costo preventivato per quelle specifiche opere pubbliche, lo stato di avanzamento dei lavori per ogni singolo progetto preso in esame», è stato spiegato durante l’incontro.

Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato esigenze tanto impellenti quanto necessarie per salvaguardare la salute ed il benessere dei lavoratori coinvolti e non solo. Considerate le regole previste per il finanziamento dei lavori, si è puntata l’attenzione sulla necessità di verificare se le imprese coinvolte negli appalti pubblici ottemperino all’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie di giovani o donne, meno privilegiate sul fronte occupazionale.

Al centro dell’incontro, in particolare, il tema della sicurezza soprattutto alla luce dell’aumento di incidenti sul lavoro e per la tipologia delle opere messe in cantiere e in fase di realizzazione.

Infine, tenuto conto della mole delle risorse, per l’esattezza 34 milioni di euro complessivi, si è auspicata una adeguata attenzione nell’assegnazione degli appalti e nella cura continua, da parte del committente, delle varie fasi della concreta realizzazione dei lavori. Gli importi imponenti messi in campo possono generare gli appetiti anche di soggetti che non si muovono nel rispetto di regole e legalità.