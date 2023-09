Indice di sportività: la provincia di Varese è 12a per “Il Sole 24 Ore”

Non è più al vertice, come accadde due anni fa, ma si difende. La provincia di Varese è 12a nella classifica annuale stilata da “Il Sole 24 Ore” relativa all’indice di sportività, una graduatoria che quest’anno premia Trento che precede nell’ordine Trieste, Cremona, Firenze e Milano.

La graduatoria è suddivisa in quattro voci principali e tiene conto di una lunga serie di fattori e di parametri che coinvolgono sia le strutture, sia la quantità e la qualità dei risultati di singoli atleti e delle società che operano nelle oltre cento province italiane.

Nel dettaglio, Varese non è prima in alcuna macro classifica ma si piazza all’ottavo posto per quanto riguarda la cosiddetta struttura sportiva, ovvero l’insieme di parametri quali i tesserati, la presenza di arbitri e giudici, di manifestazioni internazionali e così via. Foto in alto: gli atleti della PolHA Varese ai mondiali di nuoto paralimpico

Il Varesotto è invece 26° negli sport di squadra (paga la mancanza di club calcistici nelle prime due categorie nazionali, Serie A e Serie B), è 12° negli sport individuali (il top nel nuoto: 5°) e 9° nella categoria “Sport e società”.

In questa particolare area spicca l’unico primo posto assoluto: quello nell’indice dello sport paralimpico (ovvero degli atleti disabili). Bene anche il quinto posto in ambito femminile e il 12° tra i bambini.

Male l’indicatore degli investimenti nello sport (voce relativa al PNRR sia per il pubblico sia per il privato) dove la nostra provincia è soltanto al 61° posto nazionale preceduta anche da numerose province del Sud che in altri parametri sono molto più in basso. Un dato che deve fare riflettere. Anche il parametro che comprende sport e natura è piuttosto deludente: 40°. Qui sono compresi gli impianti per il turismo sportivo come bike hotels, maneggi, centri per i subacquei, circoli velici e altro.

I RISULTATI DEL VARESOTTO

CLASSIFICA ASSOLUTA: 12° (1° Trento)

STRUTTURA SPORTIVA: 8° (1° Rimini)

– Atleti tesserati: 20° (1° Trieste)

– Tecnici e ufficiali di gara: 31° (1° Cagliari)

– Enti promozione sportiva: 11° (1° Reggio E.)

– Tasso di praticabilità sportiva: 14° (1° Roma)

– Attrattività eventi sportivi: 5° (1° Trento)

– Discipline sportive associate: 31° (1° Aosta)

– Investimenti nello sport: 61° (1° Venezia)

SPORT DI SQUADRA: 26° (1° Cremona)

– Calcio professionisti: 65° (1° Milano)

– Calcio dilettanti: 25° (1° Trento)

– Basket: 17° (1° Bologna)

– Volley: 12° (1° Macerata)

– Altri sport di squadra: 41° (1° Parma)

– Società dilettanti: 28° (1° Vicenza)

– Squadre e territorio: 8° (1° Macerata)

SPORT INDIVIDUALI: 12° (1° Bolzano)

– Ciclismo: 20° (1° Verbania)

– Atletica: 12° (1° Rieti)

– Nuoto: 5° (1° Livorno)

– Tennis: 36° (1° Alessandria)

– Sport invernali: 24° (1° Aosta)

– Sport dell’acqua: 11° (1° Trieste)

– Sport indoor: 16° (1° Siena)

– Sport outdoor: 10° (1° Ancona)

– Motori: 20° (1° Rimini)

SPORT E SOCIETA’: 9° (1° Trento)

– Sport e bambini: 11° (1° Lecco)

– Sport femminile: 5° (1° Cremona)

– Sport e amatori: 33° (1° Belluno)

– Sport paralimpico: 1°

– Formazione per lo sport: 24° (1° Enna)

– Media per lo sport: 10° (1° Milano)

– Imprese per lo sport: 26° (1° Rimini)

– Sport e turismo-natura: 40° (1° Belluno)

– Sport e storia-cultura: 20° (1° Livorno)

In verde le “top ten”, in rosso le posizioni dopo la 30a