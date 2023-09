Individuati i corpi dei due escursionisti travolti dalla frana in Val Formazza

Rosso, e grigio: sono i colori delle giacche a vento fotografate dai droni e individuate dai soccorritori sulla frana della Val Formazza staccatasi nel pomeriggio di domenica dove hanno trovato la morte due escursionisti, un uomo e una donna.

Si tratta di Matteo Barcellini, 34 anni, di Borgomanero, e Marilena Bertoletti, 31 anni, di Nebbiuno, entrambi paesi del Novarese. I parenti hanno identificato i reperti comparsi nelle immagini scattate dal drone come appartenenti a loro, spiegano aggiunge dal soccorso alpino.

Il ritrovamento dopo le prime ore di ricerche cui è seguita una ripresa stamani dopo lo stop decretato dalla notte. In azione, sul posto, tutte le componenti del soccorso impegnate nelle ricerche, fra cui anche i cani molecolari. Ed è stata proprio un’unità cinofila della guardia di Finanza ha rintracciato il corpo di uno dei due escursionisti dispersi da ieri dopo essere stati travolti da una frana in alta Val Formazza, in Piemonte, nella zona sotto il rifugio Città di Busto.

Il corpo, secondo quanto riferito dal soccorso alpino, si trova in una zona difficile da raggiungere. Il ritrovamento è stato confermato da un sorvolo specifico di un drone del soccorso alpino. Poco distante, è presente una giacca e uno zaino appartenenti al secondo escursionista.

Le attività di recupero delle due salme sono ora affidate ai vigili del fuoco, in accordo con i geologi e con la polizia giudiziaria.