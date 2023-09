Individuato il pirata della strada che ha investito un uomo a Gallarate

È stato individuato, rintracciato e denunciato l’uomo che nella nottata di lunedì 11 settembre scorso ha investito un uomo sul Sempione a Gallarate e se n’è andato senza prestare soccorso.

Velocissima l’indagine della Polizia di Stato, che era intervenuta sul luogo dell’incidente e aveva avviato immediatamente gli accertamenti. Mentre il ferito veniva trasportato in “codice rosso” in ospedale a Varese, gli operatori di Polizia, esaminando con minuzia lo stato dei luoghi avevano trovato, a bordo strada, uno specchietto retrovisore probabilmente riconducibile all’autovettura che aveva causato l’investimento del pedone.

Successive investigazioni, esperite anche visionando le immagini della videosorveglianza cittadina, hanno consentito di immortalare la dinamica dell’evento e di identificare, con esattezza ed a distanza di poche ore dall’accaduto, sia l’autovettura, immediatamente sottoposta a sequestro amministrativo, che il conducente a cui è stata ritirata la patente di guida.

Rintracciato nella notte nella sua abitazione ed accompagnato in Commissariato, l’uomo è stato denunciato per non aver arrestato la marcia a seguito dell’incidente e non aver soccorso l’uomo cui ha cagionato lesioni ancora in corso di valutazione (non è in pericolo di vita ma ha riportato ferite).