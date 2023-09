Infiltrazioni e perdite, inizio anno tra le polemiche alle Manzoni. Il sindaco: “Nessun problema di sicurezza”

Quel pasticciaccio brutto delle scuole Manzoni di Rescalda. L’anno scolastico è iniziato in salita all’istituto scolastico della frazione, dove da giorni fioccano – anche sui social – le lamentele per la presenza di inflitrazioni e allagamenti, tanto che per mercoledì 27 settembre è stato organizzato dal Comitato Genitori dell’Istituto Manzoni un incontro online proprio per avere informazioni sulla situazione degli edifici scolastici.

Le criticità riguardano diverse aree del plesso scolastico, a partire dalla mensa e dall’aula magna, alle quali il maltempo di luglio ha dato il proverbiale colpo di grazia. «La copertura di aula magna e palestra presentava problemi anche prima della grandinata di luglio – spiega il sindaco Gilles Ielo – ma non così gravi. Negli ultimi 15 anni sono sempre stati effettuati interventi a spot nel momento in cui veniva individuata un’infiltrazione, senza un rifacimento totale, anche perché l’umidità non si era mai manifestata come è successo a fine agosto. Con il maltempo di luglio, infatti, la guaina del tetto è stata danneggiata e sono saltate le giunture, con il risultato che quello che fino ad allora era un problema lieve si è acuito, come è poi emerso con le nuove piogge di fine agosto».

Fermo restando il disagio, non si tratta però di un problema di sicurezza in base alle verifiche effettuate dall’amministrazione comunale. «È stata verificata la stabilità e dal punto di vista sicurezza non ci sono problemi – prosegue Ielo -: la controsoffittatura, infatti, non è in cartongesso ma in lamiera e non si è impregnata. Quando piove un po’ di più, però, l’acqua filtra: è sicuramente una situazione disagevole, ma non c’è inagibilità. Abbiamo fatto fare un preventivo per il rifacimento della copertura che prevede una spesa di 60mila euro e con ogni probabilità abbiamo individuato le risorse: ci vorrà del tempo per la gara e l’affidamento dei lavori, ma in questo modo il problema verrà risolto definitivamente».

Non solo palestra e aula magna, però. Con l’inizio dell’anno scolastico, infatti, sono emersi problemi anche a carico dell’ala dell’edificio che ospita il refettorio e i bagni della scuola dell’infanzia: ad inizio settimana, infatti, i bagni del piano intermedio -ora inagibili – sono stati interessati da una perdita d’acqua di proporzioni importanti, che correndo lungo la parete ha fatto sentire i suoi effetti anche al piano inferiore, dove c’è il refettorio; lì i pannelli della controsoffittatura hanno assorbito l’acqua e si sono sfaldati, e per questo sono poi stati rimossi.

«Il problema è emerso dal nulla, senza segnali preventivi – sottolinea il primo cittadino -. Inizialmente abbiamo pensato alla rottura di una tubatura, che è stata però poi esclusa. La criticità è emersa in una giornata di forti piogge, anche se è stata notata dal personale ATA quanso studenti e insegnanti non era più presenti a scuola e non si conosce esattamente il momento di esordio. L’acqua, però, corre lungo la parete e non lungo la soletta, che non è quindi impregnata di acqua, quindi anche in questo caso non ci sono problemi di sicurezza anche se in via cautelativa abbiamo preferito eliminare i due tavoli più vicini alla parete. Abbiamo effettuato controlli e videoispezioni e stiamo cercando di individuare la causa e di capire se sia stato un evento sporadico o meno: stiamo aspettando anche di valutare la situazione dopo la pioggia, visto che passato il maltempo non ci sono state altre perdite e anzi l’area si è tendenzialmente asciugata».

Ad ogni buon conto, viste le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 22 settembre, l’amministrazione ha chiesto alla società che gestisce il servizio mensa di organizzarsi per distribuire sacchetti con il pranzo al sacco e far mangiare gli studenti in classe. «Sappiamo che si è trattato di una soluzione disagevole, ma al momento nell’ambito dei lavori l’ascensore è in fase di sostituzione e non è stato possibile organizzare il servizio al piano per il pasto normale. L’altra soluzione sarebbe stata il passaggio al tempo parziale, ma non mi sono sentito di comunicare una cosa del genere alle famiglie a metà settimana. Nel weekend, dopo le piogge, valuteremo se si ripresenterà il problema, ma fino ad allora abbiamo preferito evitare disservizi. Capisco le preoccupazioni dei genitori, ma sono io il primo ad essersi voluto assicurare che non ci siano problemi di sicurezza».