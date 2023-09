Infiltrazioni per le piogge abbondanti e i locali della fisioterapia dell’ospedale a Cittiglio si allagano

Piogge abbondanti e all’ospedale di Cittiglio ci si attrezza con teli e secchi. E così è successo anche la scorsa settimana, a causa dell’ultimo nubifragio che si è abbattuto sulla nostra provincia.

Una lettrice ci ha inviato alcune foto molto esplicative del reparto dove si reca a fare fisioterapia:

Sono una paziente che nell’ospedale di Cittiglio usufruisce della terapia fisica, della riabilitazione e dei massaggi per una patologia pregressa.Devo continuare le cure con brevi intervalli di tempo tra un periodo e l’altro. Oggi mi sono recata in orario di segreteria a Cittiglio nel reparto ove abitualmente vengo curata per chiedere informazioni relative alla lista di attesa per le prestazioni sanitarie alle quali devo sottopormi. … Cercando gli operatori mi sono addentrata nei luoghi dove sono solita rivolgermi e rendendomi conto della situazione . Frequentando da anni questo reparto ho potuto constatare che gli ambienti sono piccoli, le apparecchiature obsolete.Quando piove, ho visto qualche pozzanghera e qualche cedimento del controsoffitto. Mai ho visto una cosa del genere. Mi sono sempre rivolta con totale fiducia a questi operatori perché li considero molto professionali gentili e attenti.Ho anche apprezzato molto la loro capacità di lavorare in condizioni non molto consone ad un ambiente ospedaliero. Credo nella sanità pubblica e desidero continuare ad essere curata a Cittiglio. Credo anche che data la criticità della situazione chi di dovere debba intervenire al più presto perchè le liste di attesa avranno dei tempi lunghissimi.E mi faccio portavoce di tutte le persone anziane che ho incontrato in questo reparto e che non possono trasmettere il grave disagio che stanno vivendo.

La fisioterapia è ospitata in una palazzina a cui è stato destinato un cospicuo finanziamento per la ristrutturazione. Circa 3,5 milioni di euro per sistemare sia la sicurezza sia i difetti che incidono sul lavoro degli operatori e creano disagio agli utenti. Il Padiglione Nucleo Antico (quello di fronte all’ingresso del Pronto Soccorso) ha ottenuto i fondi per avviare, sin da inizio 2024, i lavori di riqualificazione. Gli spazi, una volta ultimati i lavori, dovrebbero ospitare le attività dell’epidemiologia e della salubrità delle acque. In merito all’evento eccezionale della scorsa settimana, l’azienda chiarisce che si è trattato di un’infiltrazione sistemata con tempestività.

L’intervento del Nucleo Antico fa parte di un piano di intervento edilizio che prevede anche 60.000 euro per il nuovo CAL-Dialisi e i lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso, finanziati con fondi Invitalia per circa 600 mila euro.