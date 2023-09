Intesa Sanpaolo riacquista obbligazioni perpetue per 503 milioni di euro

Si chiamano perpetual bond o obbligazioni perpetue, ovvero che non hanno una scadenza per il rimborso anche se l’emittente può rimborsarle in via anticipata. Si tratta di titoli obbligazionari in genere emessi da stati, enti governativi e banche che offrono un rendimento per un periodo di tempo indefinito.

Intesa Sanpaolo ha recentemente portato a conclusione una operazione di riacquisto di una serie di proprie obbligazioni perpetue il cui valore complessivo ammontava a 750 milioni di euro. Alla scadenza dell’offerta, l’ammontare nominale di titoli esistenti validamente offerti per il riacquisto era di 503.077.000 euro, che rappresenta il 67,08% dell’importo totale.

ll riacquisto dei titoli esistenti è stato effettuato contemporaneamente all’emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di 1.250.000.000 euro.