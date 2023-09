Irca fa festa con le sue famiglie: l’impero del dolce cresce nel mondo con i piedi ben piantati a Gallarate

Un colosso mondiale con i piedi ben piantati sul territorio. È la Irca Spa, azienda leader nella produzione di creme, cioccolati e preparati per pasticceria, gelateria e panificazione, sempre più internazionale ma ben ancorata a Gallarate dove anche quest’anno ha aperto le porte ai suoi collaboratori e alle loro famiglie per il Family day.

Si tratta di un evento di ringraziamento per il contributo apportato e che si svolge all’interno dell’avvenieristica Academy di Irca, con degustazioni ed attività ludico-educative per i più piccoli.

Occasione anche per aprire le porte dell’azienda alla stampa per illustrare gli obiettivi del passato e del futuro. I vertici del Gruppo IRCA hanno condiviso gli ultimi sviluppi e le prospettive future dell’azienda con oltre un secolo di storia.

A spiegare le ultime strategie del gruppo c’erano Massimo Garavaglia, Amministratore Delegato, Massimo Cestaro, responsabile delle risorse umane, accompagnati da Annika Engelbrecht, chief marketing officer.

Un Anno di Cambiamenti e Crescita

L’ultimo anno ha visto il Gruppo IRCA attraversare una fase di significativa espansione, con l’acquisizione di Cesarin e Anastasi, e l’acquisto della divisione Sweet Ingredients dal Gruppo Kerry. Queste mosse strategiche hanno non solo ampliato il portafoglio dell’azienda, ma hanno anche rafforzato il suo carattere globale, portando il numero totale di dipendenti a oltre 2000, di cui 700 in Italia e 500 nella zona di Gallarate.

Investimenti e Sviluppo Locale

Nonostante l’espansione globale, Gallarate rimane il cuore dell’azienda, con continui investimenti nello stabilimento e una crescita prevista negli stabilimenti di creme e cioccolato. L’azienda è fermamente ancorata al territorio, valorizzando l’italianità che caratterizza il settore alimentare di qualità.

Navigare in un Quadro Macroeconomico Complesso

Il Gruppo IRCA è consapevole delle sfide poste dall’attuale quadro macroeconomico, caratterizzato da inflazione e crisi energetica. Nonostante le tensioni sul lato della domanda e la gestione dei costi, l’azienda ha dimostrato una notevole resilienza, bilanciando i rischi attraverso scelte strategiche e una diversificazione dei canali di mercato.

Focus sul Capitale Umano

In un mercato del lavoro profondamente cambiato negli ultimi cinque anni, l’IRCA è impegnata a integrare nuove figure professionali, mantenendo Gallarate come il centro nevralgico delle sue operazioni. La ricerca di personale qualificato rappresenta una sfida significativa, nonostante le strutture avanzate di cui dispone l’azienda.

Espansione Geografica e Tradizione

Con l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti come principali mercati di sbocco, l’IRCA mira a una crescita parallela alla sua espansione geografica. Pur adattandosi alle diverse tradizioni culinarie dei vari mercati, l’azienda mantiene un forte legame con la tradizione, con un focus particolare sull’artigianato, la pasticceria e la gelateria.

Guardando al Futuro: Educazione e Innovazione

Guardando al futuro, l’IRCA punta a rafforzare il suo impegno nel settore dell’educazione, con l’Accademy che diventerà un punto focale per l’azienda. Il know-how e la ricerca saranno gli strumenti chiave per navigare in un mercato in continua evoluzione, mantenendo un equilibrio tra innovazione e tradizione.