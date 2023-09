IT-alert, test in Piemonte il 14: possibile ricezione dei messaggi nel Varesotto

Come spiegato nei giorni scorsi con QUESTO articolo, il prossimo 19 settembre tutti i telefoni cellulari presenti (e accesi) sul territorio lombardo riceveranno un messaggio-test inserito nella sperimentazione del sistema di allarme pubblico italiano (IT-alert).

Lo “squillo” arriverà intorno a mezzogiorno e per riceverlo non sono necessarie iscrizioni o app dedicate: si tratta solo di una prova che non deve allarmare e che rientra in un programma nazionale. A seconda della data sarà effettuato in tutte le regioni (anzi, in diverse è già stato testato).

Se qualcuno dovesse ricevere il messaggio giovedì 14 settembre non dovrà ugualmente preoccuparsi. Quel giorno è stato scelto per effettuare il test in Piemonte ma, visto che le comunicazioni “viaggiano” attraverso le celle telefoniche, potrebbero arrivare anche oltre i confini geografici.

Per questo Regione Lombardia ha spiegato che nel Varesotto, come nel Pavese o in provincia di Milano, alcuni cittadini riceveranno l’alert. Solo un anticipo di quanto avverrà venerdì 19.