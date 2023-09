Kickboxing, la Fusion Marnate porta a casa un titolo europeo e tre bronzi da Istanbul

Dal 26 agosto al 3 di settembre si sono svolti ad Istanbul, in Turchia, i Campionati d’Europa WAKO di Kickboxing per le categorie Cadetti e Juniores. Un evento che ha coinvolto oltre 2000 atleti in una città magica e affascinante, al confine tra Europa e Asia.

La società sportiva Fusion Kickboxing Team di Marnate era presente alla manifestazione con ben 4 atleti, 2 cadetti e 2 juniores, onorati di rappresentare la bandiera italiana e la federazione nazionale Federkombat: Nicolò De Marco nella categoria Young Cadet – 28kg, Alessandro Libranti nella categoria Old cadet -57kg, Chiara Tripepi nella categoria Juniores -55kg e infine Sofia Macchi nella categoria Juniores – 65kg.

Poco fortunata la performance delle ragazze, eliminate entrambe al secondo incontro: Chiara non riuscendo a esprimere il suo potenziale e Sofia perdendo con una fuoriclasse della Repubblica Ceca, che ha poi dominato in 3 discipline diverse.

Fantastica avventura invece per il piccolo Nicolò, figlio del direttore tecnico Domenico De Marco, che ha combattuto con grande tenacia e maturità conquistando una meritata medaglia di bronzo. Altra storia per il più maturo Alessandro Libranti, che dopo 4 incontri impeccabili e con grande margine tecnico, porta a casa il suo primo titolo di Campione Europeo.

Avvincente anche le performance a squadre dove i maschietti di casa Fusion sono stati selezionati dai tecnici della nazionale italiana per rappresentare i team Young e Old Cadet. Medaglia di bronzo per entrambi.

Il direttore tecnico si ritiene molto soddisfatto della trasferta, dove, risultato a parte, i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza unica, immersi in un ambiente positivo ed emozionante come quello della Federkombat/WAKO.

A conclusione della stagione, la società marnatese sarà impegnata nella preparazione di Gennaro Di Massa, già campione del mondo e d’Europa, e del veterano Alessandro Soldo per il Campionato del Mondo Senior WAKO che si terrà ad Albufeira, in Portogallo, a metà novembre.