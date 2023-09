Kubeart: prolungata la mostra di Amilcarelli a Castiglione Olona

Prosegue fino al 1° ottobre nella ex Sala Consiliare, nel bellissimo quattrocentesco borgo antico di Castiglione Olona, la mostra personale di pittura dell’artista Paolo Amicarelli. Kubeart associazione artistica, in accordo con l’Amministrazione di Castiglione Olona, in particolare con l’Assessorato alla Cultura, per il lusinghiero successo di pubblico ottenuto continua fino alla 1° domenica del mese.

Questo evento è dedicato al pittore Paolo Amicarelli e in particolare alla nascita di un nuovo movimento artistico, Surmeta, che ha per ideatore il professore, critico e storico dell’arte Manlio Manvati, avendone delineato il ‘Manifesto’ e i tratti caratteristici, nonché individuato i nominativi di altri esponenti, oltre ad Amicarelli, sia a livello nazionale che internazionale qualora volessero dare il proprio contributo.

Un apporto fondamentale, quello del prof. Manvati (che è anche artista) nominato nel 2021 dalla Presidenza della Repubblica ‘Ufficiale’ della nostra Repubblica per aver esportato la cultura e l’arte italiana nel mondo e che vedrà la sua partecipazione alla prossima conferenza della presentazione del Movimento Surmeta, la 3° domenica del mese di ottobre ( dalle ore 16:30), sempre nella Ex Sala Consiliare a Castiglione Olona.

Kubeart Associazione Artistica aspetta tutti in concomitanza della bellissima domenica dedicata alla Fiera del Cardinale, il mercatino del collezionismo, dell’artigianato e del brocantage Che dal 1978 aspetta di volta in volta con tutti i suoi partecipanti.

Per informazioni: kubeartmilano@gmail.com

Telefono: 371 3544297