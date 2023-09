La “1^ Camminata insieme alle Tommaseo” conclude le iniziative della Settimana Europea della Mobilità di Busto Arsizio

La città di Busto Arsizio per la seconda annualità partecipa alla Settimana Europea della Mobilità a cui l’I.C. “Nicolò Tommaseo” prende parte in modo attivo. La serie di iniziative organizzate dall’assessorato alla Mobilità sostenibile, allo scopo di aumentare la consapevolezza sulla mobilità e promuovere il cambiamento nei comportamenti quotidiani a favore della mobilità attiva, vedrà il coinvolgimento dei grandi e dei piccoli.

L’antico istituto bustocco, l’I.C. “Nicolò Tommaseo”, anche in quanto istituzione scolastica certificata Green School, è da sempre sensibile ai temi ambientali, della transizione ecologica e del risparmio energetico, per la tutela e salvaguardia della terra e delle sue fonti primarie.

In quest’ottica, già dallo scorso anno, riprendendo esperienze realizzate nel passato, la Scuola dell’Infanzia “Bandera”, Scuola Primaria “Tommaseo” e la Scuola secondaria di primo grado “Prandina” hanno avviato e intendono realizzare azioni a favore della mobilità sostenibile, favorire la conoscenza e l’adozione di buone pratiche, anche in funzione del benessere psicofisico dei bambini.

L’impegno per la formazione dei cittadini del domani, per il tramite dell’impegno diretto, non solo supportato dall’educazione civica ma anche dalle misure dell’Agenda 2030, è strettamente condiviso con le famiglie. Ed è propria questa sinergia ha favorito la nascita della “1^ CAMMINATA INSIEME ALLE TOMMASEO – Camminata non competitiva durante la settimana europea della mobilità” che si realizzerà domenica 24 settembre 2023 a chiusura delle manifestazioni della Settimana Europea della Mobilità.

Già in settimana, declinando il messaggio per età e grado di istruzione, tutti i bambini dell’I.C. “Nicolò Tommaseo” affronteranno nel corso dell’orario didattico approfondimenti sui temi della mobilità, green e risparmio energetico, inoltre, alcune classi della Scuola primaria parteciperanno ad una lezione all’aperto tenuta dai membri della Polizia Locale presso il “Ti & Ti Park”, Piazza Trento Trieste, Busto Arsizio.

Momento clou sarà invece la “1^ CAMMINATA INSIEME ALLE TOMMASEO” organizzata dalla neonata associazione “AMICI DELLE TOMMASEO”, sodalizio dei genitori degli alunni dello storico istituto bustocco.

Sono stati proprio i genitori dei bambini e dei ragazzi delle scuole “Tommaseo” a realizzare questa camminata non competitiva a cui parteciperanno famiglie con gli studenti e docenti e personale non docente dell’I.C. “Nicolò Tommaseo” con un corteo che vedrà in primis la partecipazione del Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Parisini e dei rappresentanti delle altre istituzioni patrocinanti, come il Comune di Busto Arsizio, l’Assessorato allo Sport e l’Assessorato alla Mobilità di Busto Arsizio.

Il programma dell’evento prevede per le ore 14:30 il ritrovo presso l’I.C. “Tommaseo” per ritiro gadget, da qui alle ore 15:30 la partenza della camminata non competitiva di 3km con arrivo alle ore 17:00 al campo sportivo A.S.D. Busto81 calcio (via Valle Olona) e alle ore 17:30 lo spettacolo di animazione musicale del DJ set e l’apertura stand gastronomici. Il tutto si concluderà per le ore 19:30 con i saluti finali.

L’evento è promosso anche dalle commissioni Green School della medesima istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Parisini, ringrazia gli studenti e le loro famiglie per l’impegno e collaborazione e ancora il personale scolastico e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle comunali nonché quelle patrocinanti, per il supporto e la partecipazione.

Per altre informazioni sull’iniziativa e sulla scuola si rimanda al portale web della scuola (www.tommaseobusto.edu.it), al canale Youtube (link) della scuola, al giornale on line “BTP” (link) e alla pagina social https://www.facebook.com/icnicolotommaseobusto.