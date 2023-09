La 5^ Marcia per rompere il silenzio a Marnate combatte la violenza contro le donne

Promossa come sempre dal Centro Antiviolenza ICORE domenica torna Marcia per Rompere il Silenzio, l’annuale camminata amatoriale di 4 km dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Giunta alla sua 5^ edizione, la Marcia per Rompere il Silenzio si terrà domenica 24 settembre alle ore 15, con partenza da Piazza Sant’Ilario a Marnate e arrivo previsto alle 16.30 presso il meraviglioso Parco Villa Greppi Gonzaga di Olgiate Olona, dove verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato alla domenica successiva.

LA MARCIA PER ROMPERE IL SILENZIO

La “Marcia per Rompere il Silenzio” è ormai una tradizione consolidata nel calendario del Centro Antiviolenza ICORE: un appuntamento significativo che attira regolarmente la partecipazione di oltre un centinaio di persone, comprese famiglie, amici e sostenitori. Tutti uniti nel compiere a passo deciso un percorso ideato per combattere la violenza contro le donne

«Questa camminata ha l’obiettivo di sensibilizzare la nostra comunità locale sul tema della violenza di genere – spiega Luciana Lucietto, presidente del Centro Icore – In particolare vogliamo trasmettere il messaggio che al di là della cronaca nazionale, la violenza è vicino a noi, sul nostro territorio: la vicina di casa, la sorella, la cugina, l’amica, noi stesse. È importante saperla riconoscere e affrontare non da sole ma insieme, attraverso la rete di supporto e protezione del CAV».

FOCUS SULLA VIOLENZA ASSISTITA CUI SONO ESPOSTI I MINORI

Quest’anno, la camminata assume un significato ancora più profondo poiché rientra nel contesto del “Progetto Ri-Scatto il Futuro“, finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il progetto ha visto la Cooperativa LaBanda impegnata a creare un tessuto culturale ed educativo per le donne e con le donne. Questa marcia rappresenta l’evento conclusivo di un percorso che ha compreso interventi educativi nelle scuole con le psicologhe del Centro ICORE, diversi eventi a novembre 2022 (tra cui un convegno e un concerto) nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e un percorso di canto dedicato alle donne che hanno sperimentato il dolore della violenza.

«La “Marcia per Rompere il Silenzio” rappresenta un momento di unità e di solidarietà – sottolinea ancora Lucietto – Ogni passo di questa marcia amplifica la visibilità del problema della violenza contro le donne, rompendo il silenzio che spesso circonda questo tema e portandone alla luce anche altri aspetti, come quello della ‘violenza assistita’: i gesti e gli stili familiari violenti cui sono esposti i minori come spettatori, senza difese e senza protezioni. La letteratura ci dimostra come l’assistere alle violenze domestiche porti gravi conseguenze traumatiche nello sviluppo psicofisico dei minori, e ciò richiede la massima attenzione da parte delle Istituzioni».

L’invito ai cittadini di ogni età e genere è di unirsi alla marcia il 24 settembre per essere parte attiva del cambiamento, per ricordare che il tema della violenza di genere è purtroppo sempre attuale e che richiede lo sguardo vigile e attento di ciascuno.

Per ulteriori informazioni visita il sito del Centro Antiviolenza ICORE www.centroantiviolenzaicore.com