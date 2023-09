La Camera di Commercio alla Fiera di Varese al servizio dei cittadini e dei consumatori

Tutelare le esigenze e gli interessi dell’impresa, ma anche dei consumatori: un mercato gestito in modo corretto è il sistema migliore per garantire crescita e sviluppo dell’azienda e, nel contempo, soddisfazione dei cittadini.

Le Camere di Commercio in questo svolgono un ruolo cruciale, operando in ambiti quali il monitoraggio e le informazioni economiche relative alla dinamica dei prezzi di opere compiute per edilizia, immobili, ingrosso e prodotti petroliferi, gli strumenti di giustizia alternativa come l’arbitrato e la mediazione, il supporto alle imprese per l’etichettatura dei prodotti, l’attività ispettiva sugli strumenti di misura quali le bilance e i distributori di benzina, la composizione delle crisi d’impresa e quelle da sovraindebitamento, le convenzioni relative al settore casa e la verifica della regolarità dei concorsi a premio. «Questo per citare solo alcuni dei numerosi contesti – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – che vedono quotidianamente attivi i nostri uffici in materia di regolazione del mercato. Un settore la cui rilevanza crescente ci induce a rafforzare ulteriormente il nostro impegno anche alla luce del programma pluriennale per il mandato 2023-28 che, proprio in queste settimane, stiamo elaborando».

Da qui anche la partecipazione all’ormai prossima edizione 2023 della Fiera di Varese, in programma nei padiglioni allestiti alla Schiranna da venerdì 8 a domenica 17 settembre. «Proprio per rafforzare e rendere sempre più efficace la logica di stretta sinergia con il sistema associativo nel suo complesso – continua Vitiello – saremo presenti con uno stand allestito in collaborazione tra Camera di Commercio e Federconsumatori, Adiconsum e Movimento Consumatori. Vogliamo garantire il miglior servizio possibile ai cittadini che visiteranno la Fiera di Varese».

Un servizio ai consumatori che si espliciterà in numerosi ambiti. «A iniziare da quello della transizione energetica – sottolinea Antonio Ciraci, componente del Consiglio di Camera di Commercio proprio per i consumatori nonché presidente Federconsumatori Varese –, dove garantiremo una valutazione in tema di bollette di energia e gas, con un focus particolare sul passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Siamo, infatti, alla vigilia di una scadenza importante, di cui forse manca un po’ di consapevolezza: entro la fine di quest’anno, bisognerà per legge passare al mercato libero ma nostri dati ci dicono che, a livello nazionale, ben il 35% degli utenti non ha ancora provveduto».

Un altro tema forte sarà quello legato alla situazione dei mutui per la casa: «Il continuo incremento dei tassi negli ultimi dodici mesi – s’inserisce Michela Bortolotto, responsabile Adiconsum dei Laghi – sta mettendo in seria difficoltà chi aveva stipulato mutui che soltanto un anno fa vedevano l’Euroribor sotto quota 0 mentre ora sfiora il 4%. In Fiera, offriremo una consulenza specializzata ai consumatori così da verificare eventuali condizioni sfavorevoli sulle quali si possa intervenire».

Più in generale, appare necessario in misura sempre maggiore, far sviluppare nei cittadini un’adeguata attenzione all’educazione finanziaria: «Sarà anche questo uno degli argomenti al centro del nostro impegno in Fiera – sono parole di Gianluca Franchi, presidente Movimento Consumatori Varese –. Occorre accrescere in tutti la consapevolezza di un’adeguata attenzione verso la gestione del risparmio e l’operatività dei conti correnti. In quest’ottica, s’inseriscono anche gli approfondimenti sui bonus, con riferimento particolare a quello dell’edilizia, e sulla compilazione degli ISEE, oggi sempre più indispensabili in diverse situazioni».