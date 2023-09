La campagna di prevenzione dell’Ictus a Castellanza “salva la vita” a 8 cittadini

Si è conclusa con successo la campagna di prevenzione dell’Ictus Cerebrale promossa dall’associazione Altomilanese di Diagnostica Vascolare – Onlus e dal Comune di Castellanza, con un’altissima e inaspettata adesione da parte della cittadinanza. Oltre il 45% della popolazione castellanzese tra i 60 e gli 80 anni interessata dallo screening ha effettuato l’ ecoDoppler delle carotidi con risultati importanti.

Da marzo a settembre 2023 sono stati sottoposti all’esame 1671 cittadini, di cui 719 maschi (43%) e 952 femmine (57%): di questi, 556 castellanzesi sono stati trovati con una stenosi tra il 20% e il 40%, ovvero con la presenza di un restringimento della carotide moderato (la stenosi diventa grave sopra il 60% ndr). Queste persone sono state indirizzate a una blanda terapia medica (cardio-aspirina) e alla correzione dei fattori di rischio (fumo, obesità ecc…). È stata trovata una stenosi fra il 40-60% a 100 cittadini, da curare con una terapia medica e con la correzione dei fattori di rischio. Per loro saranno necessari controlli più ravvicinati.

Ad 8 persone (lo 0,5% del totale) è stata infine trovata una stenosi superiore al 60%, quindi importante e meritevole di un controllo maggiormente approfondito: «Grazie a questi screening non facciamo cadere sul sistema sanitario esami che potrebbero risultare superflui – ha spiegato Piermarco Locati, presidente Associazione ADIVA Onlus -. Quando una persona ha una stenosi importante, ha il 40% della possibilità di avere anche le coronarie intasata. Questi screening sono fondamentali per prevenire l’insorgere di queste patologie. Ringrazio i medici, i volontari e il Comune che hanno contribuito al successo di questa campagna. Nel mese di ottobre partiremo con lo screening alla cittadinanza di San Vittore Olona». Particolarmente efficace è stata la comunicazione messa in campo dal Comune di Castellanza per raggiungere la popolazione interessata attraverso lettere e messaggi automatici telefonici. Un modello da replicare per altre campagne screening.

Importante anche la convenzione tra l’associazione Altomilanese di Diagnostica Vascolare – Onlus e la Asst Valle Olona, e in particolare con il reparto di cardiologia vascolare, per la presa in carico del paziente che a seguito dello screening necessita in un percorso di cura: «Credo che la prevenzione – è la riflessione del direttore di Asst Valle Olona, Marino Dell’Acqua – sia la vera chiave per risolvere i problemi di sovraffollamento che abbiamo oggi negli ospedali». Alla conferenza stampa di presentazione dei risultati della campagna era presente una nutrita rappresentanza dei Lions Club della zona che hanno sposato e sostenuto l’ iniziativa, che hanno così commentato: «Il cuore di questa iniziativa è la prevenzione primaria e possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto».