La cerva ferita da una freccia a Bisuschio fa infuriare gli animalisti che non escludono ronde nei boschi

E’ stata ripresa da tutte le testate anche nazionali la notizia della cerva che si aggira nei boschi di Bisuschio, nella frazione di Pogliana, con una freccia conficcata nel collo, e la reazione degli animalisti non si è fatta attendere.

«Nei boschi di Pogliana è stato visto e fotografato un cervo con una freccia piantata nel collo. Questo significa che qualche maniaco gira con arco o balestra tirando sugli animali – scrive oggi l’associazione Centopercentoanimalisti, particolarmente attiva nel nord Italia – Se la caccia è in sé abominio, quella con le frecce è particolarmente crudele: l’animale non viene quasi mai ucciso al primo colpo, ma rimane ferito e vaga fino a dissanguarsi. Cosa che evidentemente accresce il godimento di questi cacciatori, ma non è accettabile da persone civili e normali. Questa “nuova” moda insensata va combattuta sul nascere: aggiunge crudeltà a una pratica già crudele».

L’associazione, che non è nuova ad azioni eclatanti e iniziative di protesta anche nel Varesotto, annuncia che non sono escluse ronde da parte dei militanti animalisti in zona.

Anche il Comune di Bisuschio si è attivato e segue con attenzione l’evolversi di questa vicenda. Il sindaco Giovanni Resteghini, appena rientrato dalle vacanze estive, si è messo in contatto con la Provincia per capire tempi e modalità dell’intervento di soccorso per l’animale: «Sono in contatto con la Polizia faunistica provinciale e mi hanno assicurato che mi terranno informato. Ho anche verificato con i responsabili che la caccia con la balestra è assolutamente proibita».