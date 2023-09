La Commissione Sanità di Gallarate torna a discutere del nuovo ospedale

Dopo le “anticipazioni” sulle criticità rilevate sul progetto, si torna a parlare di ospedale unico Gallarate-Busto nella sede più specifica a Gallarate, vale a dire la Commissione Sanità creata da poco più di un anno per seguire specificamente la grande partita del nuovo polo ospedaliero.

La Commissione si riunirà lunedì 18 settembre alle 18, è stata convocata oggi, mercoledì 13. All’ordine del giorno c’è la “Illustrazione dell’ ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo Ospedale di Busto Arsizio e Gallarate, validato dal Comitato per l’Accordo in data 24 luglio”.

La Regione ha anche trasmesso le controdeduzioni alla trentina di osservazioni presentate da Comuni, associazioni, comitati, privati, altre istituzioni e gestori di reti.

Secondo programmi, il nuovo Accordo di Programma (tra Regione, Comune di Busto e Comune di Gallarate) dovrebbe essere firmato il prossimo 15 ottobre.

Tra i documenti allegati in esame per lunedì a Gallarate c’è anche il decreto dell’autorità competente (Direzione Territorio di Regione) che ha sollevato una serie di punti critici, in particolare sulla viabilità e la scelta dell’area di Beata Giuliana.