La comunità marocchina di Tradate ringrazia tutti per la vicinanza e la solidarietà dopo il terremoto

Grande solidarietà a Tradate attorno alla comunità marocchina colpita dalla tragedia del terremoto che venerdì notte ha devastato diverse aree del paese facendo quasi 3.000 vittime, 5.500 feriti e migliaia di persone senza casa. «Molti messaggi ci sono arrivati in questi giorni da cittadini e associazioni di Tradate e del Tradatese» – spiega Abdelaziz Chair, presidente del Centro culturale islamico Aicss di Tradate, che ha voluto scrivere una lettera per ringraziare tutti – A nome dell’Aicss desidero esprimere la mia sincera gratitudine a ciascuno per la preziosa solidarietà e il sostegno nel corso di questi giorni difficili per il Marocco. Il recente terremoto che ha colpito i nostri fratelli ha portato molta devastazione e dolore alle persone coinvolte, ma la compassione, le parole di conforto e i messaggi di sostegno che abbiamo ricevuto rinnovano la nostra speranza e determinazione nel superare questa tragedia».

Parole, scrive Abdelaziz Chair nella lettera «che confermano che non siamo soli in questa lotta per i soccorsi e successivamente per la ricostruzione e il riavvio della vita normale».

Il centro culturale islamico di Tradate nei prossimi giorni avvierà una raccolta fondi per fornire assistenza e supporto alle comunità interessate dal devastante sisma dell’8 settembre: «Con l’aiuto di tutti speriamo di poter contribuire attivamente alla ricostruzione delle case distrutte, delle infrastrutture danneggiate e delle vite sconvolte. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, farà la differenza nella vita di coloro che sono stati colpiti. Insieme possiamo donare speranza e conforto alle comunità colpite e contribuire a costruire un futuro migliore per il Marocco».

Nei prossimi giorni l’associazione comunicherà le modalità per la raccolta fondi a sostegno delle popolazioni terremotate.